Россия и США немедленно начинают переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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Россия и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, который дился более двух часов. По его итогам лидеры, помимо прочего, договорились, что движение к мирному урегулированию начнётся с прекращения ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. Российский лидер поддержал соответствующее предложение и уже дал распоряжение бойцам ВС РФ.
Также сообщается о немедленном начале переговоров по прекращению боевых действий в акватории Чёрного моря и переговоров по полному прекращению огня между Россией и Украиной и установлению постоянного мира. Беседа делегаций начнётся в эти минуты на Ближнем Востоке.
Кроме того, в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух государств отметили, что украинский конфликт «должен был завершиться ещё давно».
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Также сообщается о немедленном начале переговоров по прекращению боевых действий в акватории Чёрного моря и переговоров по полному прекращению огня между Россией и Украиной и установлению постоянного мира. Беседа делегаций начнётся в эти минуты на Ближнем Востоке.
Кроме того, в Белом доме по итогам переговоров лидеров двух государств отметили, что украинский конфликт «должен был завершиться ещё давно».
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Анастасия Чинкова