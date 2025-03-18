Странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, имея ввиду намерение ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.