Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня с Украиной и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора политиков, который длился более двух часов.
Отмечается, что российский лидер положительно отреагировал на предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что эту инициативу уже поддержали в Киеве.
Также в ходе беседы Путин и Трамп приняли решение о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.
Читайте также:
«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм
Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов
Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис, заявил Дугин
Ранее сообщалось, что эту инициативу уже поддержали в Киеве.
Также в ходе беседы Путин и Трамп приняли решение о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.
Читайте также:
«Извините, блин!»: Путин едва не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм
Путин и Трамп завершили телефонный разговор, длившийся более двух часов
Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис, заявил Дугин
Анастасия Чинкова