Госдеп США посчитал российские «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям резко высказался о российских стратегических разработках — подводном беспилотном аппарате «Посейдон» и ракете «Буревестник».
Как пишет РИА Новости, по его словам, эти системы вооружений являются «запредельными» даже по российским меркам. При этом Динанно не уточнил, что именно имел в виду, используя формулировку. Также американский дипломат заявил, что обеспокоен наличием у России подобных систем.
Китайский портал Sohu ранее оценил перспективы новой российской ракеты, известной как «Изделие 30». Авторы материала считают, что появление этой разработки может сделать ударные возможности российских Вооружённых сил более гибкими и менее предсказуемыми для вероятного противника.
По данным издания, предполагаемыми носителями могут стать самолёты тактической авиации. За счёт большого количества таких машин выявлять вылеты потенциальных носителей, как отмечается в публикации, будет значительно труднее.
