Россия и США работают над соглашением по Украине перед встречей Путина и Трампа

08 августа 2025, 18:16

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские и американские чиновники работают над соглашением по Украине перед встречей лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.