Россия и США работают над соглашением по Украине перед встречей Путина и Трампа
Российские и американские чиновники работают над соглашением по Украине перед встречей лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, американская сторона хочет заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников в этом соглашении. Согласно ему, Украина уступит всю восточную часть ДНР и Крым. Для этого Владимиру Зеленскому необходимо дать приказ о выходе ВСУ из Донбасса и ЛНР. Агентство называет такой исход большой победой Путина.
При этом, по словам источников, в соглашении Россия пообещает прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях. Данная информация является неточной, ведь непонятно, готова ли Москва уступить часть завоеванных территорий.
Представители Украины, США и РФ отказались комментировать заявление Bloomberg.
