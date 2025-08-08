Лукашенко исключил проигрыш РФ на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналом Time высказал мнение, что Россия не потерпит поражения в украинском конфликте.
Он подчеркнул, что поражение будет иметь высокую цену для всех, включая тех, кто находится «за океаном».
Лукашенко также сослался на ядерный арсенал России и выразил опасение, что поражение может потерпеть Украина, призвав к немедленному урегулированию ситуации. Перед этим сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан призвал страны ЕС к проведению саммита с РФ.
Он подчеркивал, что Европе пора начать диалог с Россией после недавней встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
Читайте также: