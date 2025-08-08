Путин поговорил с Си Цзиньпином об итогах встречи с Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил о ключевых итогах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает Кремль 8 августа.
Си, поблагодарив за предоставленную информацию, выразил поддержку поиску долгосрочного решения украинского кризиса. Лидеры также обсудили международную обстановку, двусторонние отношения и организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом Путина в Китай.
Ранее, 6 августа, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что начало переговоров между Москвой и Киевом стало решающим этапом урегулирования конфликта.
А 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что с США достигнута договорённость о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшие дни и что стороны приступили к её подготовке.
