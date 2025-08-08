Путин поговорил с Си Цзиньпином об итогах встречи с Уиткоффом

08 августа 2025, 17:08

Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил о ключевых итогах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает Кремль 8 августа.