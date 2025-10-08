«Враги напрягаются»: Медведев прокомментировал свое прибытие в КНДР

08 октября 2025, 23:41

Медведев прибыл в КНДР и заявил о «напрягшихся» врагах

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян. Он отметил, что друзья по-прежнему вместе, в то время как «враги напрягаются». Об этом политик сообщил в мессенджере МАХ.





Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в КНДР по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Целью визита является участие в торжествах по случаю юбилея со дня создания ТПК.





«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведев.