«Враги напрягаются»: Медведев прокомментировал свое прибытие в КНДР
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян. Он отметил, что друзья по-прежнему вместе, в то время как «враги напрягаются». Об этом политик сообщил в мессенджере МАХ.
Делегация «Единой России» во главе с Медведевым прилетела в КНДР по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Целью визита является участие в торжествах по случаю юбилея со дня создания ТПК.
Китай заявил о готовности вместе с КНДР противостоять гегемонии
«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведев.Правящая в Северной Корее Трудовая партия Кореи была основана в 1945 году. Ее возглавляет лидер страны Ким Чен Ын. Юбилейные мероприятия пройдут 10 октября.
Ранее сообщалось, что КНДР находится на заключительном этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нанести удар по территории США.