Россия контактирует с США в вопросах снятия запрета на удары ВСУ, заявил Рябков

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Россия постоянно доводит до США все необходимые сигналы, нацеленные на удержание ситуации от неконтролируемого кризиса. Об этом в беседе с журналистами ТАСС на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Москва постоянно находится на связи с Вашингтоном по линии посольств, также эпизодически на иных уровнях. Во время этих контактов Россия каждый раз доводит все необходимые сигналы, касающиеся, в первую очередь, ситуации с возможным разрешением использования ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории.
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Анастасия Чинкова