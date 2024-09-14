Рябков допустил прекращение поставок стратегических материалов в США

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Россия не исключается ограничения импорта урана, титана и никеля в США, однако не собирается рубить с плеча и тщательно проанализирует последствия таких мер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с прессой.
Он указал на то, что экономические контрмеры в ответ на санкции могут быть разными. Однако сигналом является уже то, что тема вышла в публичное пространство. В настоящее время Москва взвешивает все плюсы и минусы такого решения, тщательно анализирует ситуацию, поскольку в этом вопросе нельзя рубить с плеча.
Рябков добавил, что президент России Владимир Путин и правительства страны не станут поддаваться эмоциям и принимать необдуманные решения, за которыми последуют тяжёлые последствия. Однако нельзя исключать того, что жёсткие меры могут быть приняты.
В заключение замглавы МИД отметил колоссальный размах экономической агрессии Запада в отношении России. В связи с этим и жестокость реакции Москвы будет максимальна.
Читайте также:
«Самый опасный шаг»: в США призвали думать о последствиях действий в отношении России
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны
Рябков добавил, что президент России Владимир Путин и правительства страны не станут поддаваться эмоциям и принимать необдуманные решения, за которыми последуют тяжёлые последствия. Однако нельзя исключать того, что жёсткие меры могут быть приняты.
В заключение замглавы МИД отметил колоссальный размах экономической агрессии Запада в отношении России. В связи с этим и жестокость реакции Москвы будет максимальна.
Читайте также:
«Самый опасный шаг»: в США призвали думать о последствиях действий в отношении России
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны
Анастасия Чинкова