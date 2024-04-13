Россия лишает Украину заработка ударами по ПХГ

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Удары российский сил по инфраструктуре подземных хранилищ газа (ПХГ) на западе Украины могут лишить страну заработка, об этом заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич в беседе с РИА Новости.
«Удары наносились по системе распределения, там есть группа закачивающих скважин, куда под давлением подается газ, обратным давлением его извлекают из аналогичных скважин. Все они между собой связаны трубопроводами, стоят газоперекачивающие агрегаты, по ним, судя по всему, удар и был нанесен», — объяснил Марцинкевич.
Если удары пришлись именно по этим трубопроводам, то газ, находящийся там, теперь хранится надёжно, извлечь его не представляется возможным. Марцинкевич считает, что Киев переживает именно из-за того, что больше не сможет воровать ресурс из хранилищ.
К тому же, для функционирования хранилищ необходима электроэнергия. В ходе недавних российских ударов по украинской инфраструктуре пострадали и объекты, производящие электроэнергию.
Теперь западные компании вряд ли решатся прибегнуть к хранению газа в украинских хранилищах, считает Марцинкевич.
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Евгения Парфентьева