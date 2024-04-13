Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 на авдеевском направлении

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Самолеты штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, все цели успешно поражены. В ходе операции Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Заход и посадка воздушных экипажей на аэродром прошли без происшествий, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Заход и посадка воздушных экипажей на аэродром прошли без происшествий, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова