Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта заключается в том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.