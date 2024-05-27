Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС

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Россия может построить несколько малых атомных электростанций в Узбекистане в дополнение к уже запланированной крупной АЭС.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение российского правительства.
Согласно документу, «Росатом» должен согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении.
В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками мощностью 2,4 ГВт планируется строительство малых АЭС, каждая из которых будет иметь до шести энергоблоков мощностью по 55 МВт.
Основой для них послужит российский проект водо-водяного энергетического реактора.
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Согласно документу, «Росатом» должен согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении.
В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками мощностью 2,4 ГВт планируется строительство малых АЭС, каждая из которых будет иметь до шести энергоблоков мощностью по 55 МВт.
Основой для них послужит российский проект водо-водяного энергетического реактора.
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Артем Кузьмин