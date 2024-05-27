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Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС

Правительство РФ: «Росатом» построит в Узбекистане несколько АЭС малой мощности
27 мая 2024, 14:58
Фото: Istockphoto / Wlad74

Фото: Istockphoto / Wlad74

Россия может построить несколько малых атомных электростанций в Узбекистане в дополнение к уже запланированной крупной АЭС.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение российского правительства.

Согласно документу, «Росатом» должен согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении.



В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками мощностью 2,4 ГВт планируется строительство малых АЭС, каждая из которых будет иметь до шести энергоблоков мощностью по 55 МВт.

Основой для них послужит российский проект водо-водяного энергетического реактора.

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Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции
Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции
27 мая 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может продолжать развиваться с действующей конституцией, сообщает РИА Новости.
Эрдоган отметил, что Турции нужна более либертарианская конституция.

«Хочу подчеркнуть несколько моментов: конституция — это верховный правовой акт. Это общественный договор, письменный документ. <...> Мы не можем дальше развиваться с нынешней конституцией, созданной путчистами и отражающей консенсус проблемных элит», — объяснил Эрдоган.
Ранее Эрдоган говорил, что в мае 2024 года годовая инфляция достигнет своего пика, после чего начнется её быстрое снижение.

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Абхазия и Южная Осетия: История кровопролитной борьбы за независимость от Грузии
Кобахидзе: Грузия намерена вернуть себе Абхазию и Южную Осетию
27 мая 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта заключается в том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.
О подробностях конфликта между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией, признания независимости и ответа со стороны Абхазии и Южной Осетии на планы ​Грузии по возврату территорий, расскажет редакция «Радио 1».

Историческое развитие Абхазии и Южной Осетии


Абхазия и Южная Осетия с исторических времен имели свои культурные, языковые и этнические особенности задолго до формирования современных государственных структур. Абхазы являются древним этносом, живущим на побережье Черного моря и в горах Кавказа. Абхазия как территория была частью множественных государственных образований в течение многих веков, включая Грузинское царство и Османскую империю.

Южная Осетия — это регион, где проживали осетины, которые населяли территории вокруг горы Эльбрус. Долгое время осетины находились под влиянием Персидской империи, затем РФ и Грузии.

Грузия как государство имеет древнюю историю: ранее это были царства Колхида и Иверия. С течением времени эти земли были объединены в государственное образование Грузинское королевство.

Абхазия и Южная Осетия в период СССР


Во времена СССР Абхазия и Южная Осетия являлись автономными республиками в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. И Абхазия, и Южная Осетия обладали частичной автономностью, включая собственные законы, конституции и правительства.

В 1931 году Социалистическая Советская Республика Абхазия была преобразована в Абхазскую автономную республику. Южная Осетия стала Южноосетинским автономным округом в 1922 году, через несколько лет была преобразована в Южноосетинскую автономную область.

Стоит отметить, что советская власть стимулировала национальное самоопределение народов и обеспечивала им определенные права на своей территории. После распада СССР и прихода к власти националистических движений в Грузии, абхазы и осетины стали стремиться к полной независимости или к укреплению своего автономного статуса.

Конфликт между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией в 2008 году


В 2008 году произошел конфликт между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией, который стал одним из самых острых и опасных событий в регионе за последние десятилетия. Напряжения среди людей начались 7 августа 2008 года, когда грузинские военные силы вошли в Южную Осетию в попытке восстановить контроль над этим регионом, который провозгласил свою независимость от Грузии после распада СССР.

Россия, поддерживая отделение Южной Осетии и Абхазии, начала операцию в ответ на грузинские действия. Главные боевые события произошли в Южной Осетии, а также в Абхазии.

Независимость Абхазии и Южной Осетии


В результате конфликта Россия признала независимость этих двух государств. Никарагуа стала первой страной, которая вслед за РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Большинство стран мира не признали независимость этих регионов и продолжают считать их частью Грузии.

МИД РФ ранее сделало заявление в котором сообщалось, что признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Россия гарантировала им надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет гражданство РФ и поддерживает курс на углубление союзничества с Московой.

Абхазия и Южная Осетия сегодня


В настоящее время Абхазия и Южная Осетия продолжают функционировать как де-факто независимые страны. Данные регионы занимают важное положение в сложной политической динамике между Европой, Грузией и другими участниками региона, отражая длительную кровопролитную борьбу за независимость.

Ответ Абхазии и Южной Осетии на планы Грузии по возврату территорий


26 мая стало известно о планах Грузии присоединить Абхазию и Южную Осетию, а также вступить в Европейский союз к 2030 году.

В ответ на это в абхазском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Республика Абхазия — это независимое государство, которое продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета.

МИД Южной Осетии назвал неприемлемым возвращение в состав Грузии. По данным ведомства, разговоры со стороны грузинского правительства являются абсолютно неуместными. Республика Южная Осетия долгие годы завоевывала свою независимость в борьбе с «грузинским фашизмом и заплатила за свою свободу огромную цену».

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В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
МИД Абхазии назвал слова Кобахидзе о планах вернуть республику популистскими
27 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/rarrarorro

В МИД Абхазии заявили, что слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году являются популистским. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным внешнеполитического ведомства, цель данных заявлений заключается в воздействии на внутреннюю аудиторию перед предстоящими выборами в парламент. В МИД отметили, что любые попытки правительства Грузии вернуть республику не имеют перспективы.

Уточняется, что Абхазия продолжает укреплять суверенитет.

Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта основывается на том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.

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В ЕС утвердили новый режим санкций против РФ
DPA: в ЕС утвердили новые санкции против России «за нарушения прав человека»
27 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/butenkow

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что главы МИД стран ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ в связи с «нарушениями прав человека». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в Брюсселе сегодня проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. Принят новый режим санкций для наказания за нарушения прав человека в РФ после смерти Алексея Навального*.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»*
27 мая 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан»* принять участие в текущем году в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кабулова, предложение было направлено. Однако уровень участия организации в настоящее время остается неизвестным.

Кабулов отметил, что «Талибан»* заинтересован в закупке нефтепродуктов из РФ и иной продукции повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной».

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Путин и Мирзиеев проводят переговоры
Путин и Мирзиеев проводят переговоры в загородной резиденции главы Узбекистана
27 мая 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в рамках визита российского лидера в республику. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Лидеры сначала побеседуют в узком составе, а после переговоры продолжатся в расширенном формате. Они обсудят перспективы развития двусторонних отношений. По итогам визита подпишут пакет документов.

Россия и Узбекистан сотрудничают во многих областях — это энергетика, торговля, промышленная кооперация, культурно-гуманитарные обмены, военно-техническое сотрудничество, а также другие сферы.

Ранее российский лидер посетил Минск с официальным визитом. Путина встретил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коллегами обсуждались варианты реагирования на угрозы и риски, которые возникают по периметру границ Союзного государства.

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Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe
27 мая 2024, 11:40

Фото: iStock/AlexLMX

Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe. Об этом в X написал чешский МИД.
Уточняется, что теперь введенные ограничения будут действовать во всех двадцати семи странах–членах Евросоюза. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский был крайне рад расширению санкций против России.

По его словам, он «продолжает убеждать коллег» ввести санкции на передвижение российских представителей дипведомства по странам Шенгенского соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Бизнесмен пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в размере 15,8 миллиарда долларов. Председатель правительства страны отметил, что Люксембург намерен соблюдать несмотря ни на что введенные против Фридмана санкции Европейского союза.

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МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
27 мая 2024, 11:20

Фото: iStock/zabelin

МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной». По его словам, позиция была передана при согласовании с иными учреждениями.

Уточняется, что в настоящее время ​работа над ​данным вопросом продолжается.

Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в РФ в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти. После чего встал вопрос о признании нового правительства.

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Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России
Захарова ответила на слова Кариса о необходимости поставить Россию на колени
27 мая 2024, 10:34

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Об этом пишет РИА Новости.
«А как это? Пусть покажет», — сказала она журналистам агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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