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Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все возможности для атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и сделает это, когда ситуация станет безнадежной, заявил экс=агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
«Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи», – поведал Джонсон.
Ранее, 23 мая, представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о нападении беспилотников на транспортный цех рядом с электростанцией.
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Александр Климов