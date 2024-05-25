В США предрекли удар ВСУ по Запорожской АЭС

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Киевские власти могут решиться на удар по Запорожской атомной электростанции из-за отчаяния. С таким предположением выступил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, Украина попытается сделать что-то отчаянное. Он не исключил, что власти попытаются совершить атаку на Запорожскую АЭС.
Джонсон подчеркнул, что Россия дала понять, что не собирается наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. Эксперт назвал АЭС красной линией, которую ВСУ могут перейти.
В заключение он отметил, что киевские власти с настоящее время находятся в панике и понимают, что их жизнь в под угрозой. В связи с этим, они могут начать делать отчаянные вещи.
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Джонсон подчеркнул, что Россия дала понять, что не собирается наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. Эксперт назвал АЭС красной линией, которую ВСУ могут перейти.
В заключение он отметил, что киевские власти с настоящее время находятся в панике и понимают, что их жизнь в под угрозой. В связи с этим, они могут начать делать отчаянные вещи.
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Анастасия Чинкова