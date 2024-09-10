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Россия за полгода производит военную продукцию, сопоставимую по объёму со всем арсеналом Германии. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel), который провёл внутреннее исследование.
При проведении анализа данных учёные опирались на открытые источники и информацию из базы данных Kiel Military Procurement Tracker.
Отмечается, что Германии при нынешних темпах закупок потребуется около 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это не сопоставимо с потенциалом российского оборонного комплекса, который постоянно растёт и развивается, позволяя производить общий объём немецких запасов вооружения за шесть месяцев.
По подсчётам учёных, Минобороны ФРГ удастся пополнить свой парк истребителей (226 самолётов) до состояния 2004 года (423 единицы) примерно за 15 лет, танков – за 40 лет, а гаубиц – почти за 100 лет.
При этом также сказываются поставки оружия Киеву. Германия не успевает восполнять запасы вооружения.
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Отмечается, что Германии при нынешних темпах закупок потребуется около 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это не сопоставимо с потенциалом российского оборонного комплекса, который постоянно растёт и развивается, позволяя производить общий объём немецких запасов вооружения за шесть месяцев.
По подсчётам учёных, Минобороны ФРГ удастся пополнить свой парк истребителей (226 самолётов) до состояния 2004 года (423 единицы) примерно за 15 лет, танков – за 40 лет, а гаубиц – почти за 100 лет.
При этом также сказываются поставки оружия Киеву. Германия не успевает восполнять запасы вооружения.
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Анастасия Чинкова