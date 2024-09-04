В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе

В КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников за то, что они не справились с защитой северных провинций от наводнений, вызванных обильными дождями. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на правительство Южной Кореи. Среди казненных якобы были секретари партийных организаций провинций, иначе говоря, местные губернаторы, указано в сообщении.