В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе

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Если США разместят на территории ФРГ ракеты, что они и планируют сделать в 2026 году, это может вызвать риск ядерной войны на европейской территории. Такое заявление в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung сделал экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
«В результате Россия ответит дальнейшим размещением систем средней дальности на западе страны и в Белоруссии, что сделает нашу страну (Германию — прим. ред.) еще более уязвимой для российского ядерного оружия. Это неизбежно запускает процесс перевооружения, в центре которого будет Германия», — говорится в материале.До этого глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявляла, что Германия не имеет права на размещение у себя вооружений согласно послевоенным документам, а ответ на такие действия станет «жестким и адекватным».
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Никита Кротов