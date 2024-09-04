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В Германии назвали одно условие для начала ядерной войны в Европе

Berliner Zeitung: размещение ракет США в Германии может привести к ядерной войне
04 сентября 2024, 17:20
Фото: istockphoto/IG_Royal

Фото: istockphoto/IG_Royal

Если США разместят на территории ФРГ ракеты, что они и планируют сделать в 2026 году, это может вызвать риск ядерной войны на европейской территории. Такое заявление в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung сделал экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.


«В результате Россия ответит дальнейшим размещением систем средней дальности на западе страны и в Белоруссии, что сделает нашу страну (Германию — прим. ред.) еще более уязвимой для российского ядерного оружия. Это неизбежно запускает процесс перевооружения, в центре которого будет Германия», — говорится в материале.
До этого глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявляла, что Германия не имеет права на размещение у себя вооружений согласно послевоенным документам, а ответ на такие действия станет «жестким и адекватным».

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#мир
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#война
#новости
Зеленского раскритиковали после ударов по Львову и Полтаве
Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский виноват в ударах по Полтаве и Львову
04 сентября 2024, 17:52

Ответственность за удары по Львову и Полтаве должен понести глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Видите только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего плохих событий трагических и сегодня, получается, четвертое: Львов бахнуло так, <…> как никогда. <…> Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», — сказал аналитик.
Он подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать в Курской области захлебнулась, а в зоне боевых действий нет хороших вестей.

«Трагические события они просто пошли как из ящика Пандоры, Зеленский его открыл», — заключил Соскин.

Ранее один из украинских экспертов высказал мнение, что ВС РФ ударили в Полтаве по узким специалистам ВСУ в сфере радиоэлектронной борьбы.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#война
#новости
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Депутат Белик: США хотят очернить взаимодействие России и Монголии
04 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США стремятся представить миру взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное для первой.
«США ищут для Монголии абсурдные оправдания, чтобы преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденную меру. Хотя это не соответствует действительности: для Монголии важно сотрудничество с нашей страной и построение взаимовыгодных отношений, ни о каком сложном положении, как это пытается представить Вашингтон, речи не идёт», — пояснил в беседе с RT Белик.

Он также отметил, что ожидания Запада антироссийских действий от Монголии не оправдались.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев также подчеркнул, что система однополярного мира, где главенствующее положение занимает Запад, подходит к концу.

«Сейчас мы видим крушение этой системы. Картина будущего большинства человечества связана с совершенно иными принципами — без гегемона и без «универсальной» либеральной политической системы, в которой олигархам-глобалистам удобно покупать политиков и устанавливать контроль над целыми странами и регионами», — заявил Малофеев.

Ранее американский Госдеп выказывал «понимание сложного положения» монгольской стороны и обещал продолжить её поддержку, но отмечал, что рассчитывает на то, что она будет исполнять международные обязательства.

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#сша
#сотрудничество
#запад
#рф
#монголия
#политика
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«Важная осень для Украины»: Зеленский раскрыл причину массовых увольнений министров
Зеленский объяснил массовые увольнения в правительстве Украины «важной осенью»
04 сентября 2024, 17:40

Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении объяснил, что массовые увольнения министров в правительстве Украины связаны с важной для страны осенью.
По словам Зеленского, «осень будет крайне важной для Украины». Из-за этого необходимо усилить некоторые направления в работе правительства. Он также добавил, что изменения ожидаются и в в офисе президента.

Верховная рада Украины получила заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о своей отставке. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. В своих социальных сетях он опубликовал скриншот этого заявления.

Прежде сообщалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут отстранить от должности. В качестве возможного кандидата на его место рассматривается текущий заместитель главы МИД Андрей Сибига.

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#мид
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#заявление
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В Сербии опровергли слухи про передачу Украине МиГ-29
Президент Сербии Вучич опроверг слухи про передачу Киеву МиГ-29
04 сентября 2024, 17:22

Фото: сайт Кремля

Предположения о том, что Сербия передала Киеву истребители МиГ-29, опроверг на встрече с жителями на западе страны сербский лидер Александр Вучич.
«Некоторые говорят, что мы наши «МиГи» отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — сказал президент республики.

Ранее сообщалось, что в Германии назвали одно условие для начала ядерной войны на европейской территории. По словам немецкого генерала Эриха Вада, это зависит в том числе от решения американской стороны. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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#украина
#сербия
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#оружие
#поставки
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В ГД ответили Джонсону на его слова про удары по Крымскому мосту
Депутат ГД Ивлев назвал слова Джонсона про Крымский мост осенним обострением
04 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Слова бывшего премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона об ударах по Керченскому мосту являются осенним обострением, заявил в разговоре с журналистами РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.
«Дикие заявления Джонсона настолько достали самих англичан, что он потерял пост премьер-министра Великобритании. Однако не успокоился и продолжает ненавидеть и угрожать России. Что поделаешь - наступила осень, и у соответствующего контингента начались обострения. А у Джонсона все настолько запущено, что уже и психиатры не помогут», — прокомментировал парламентарий.

Перед этим британский экс-премьер в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призвал западные государства передать киевскому режиму ракеты ATACMS и помочь «снести» Керченский мост.

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#мир
#россия
#украина
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#война
#госдума
#крымский мост
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Зеленский прокомментировал дальнейшую карьеру Кулебы
Зеленский: сейчас рано говорить о новой должности Кулебы
04 сентября 2024, 16:32

Сейчас не время говорить про новые должности членов кабмина Украины, включая главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу. Как сообщает издание РБК-Украина, такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — сказал политик.

Он подчеркнул, что украинской республике нужна новая энергия, включая области дипломатии и международных отношений.

Ранее издание РБК-Украина сообщало, что Кулебу могут назначить послом в Брюсселе. Перед этим главный дипломат Украины объявил о своей отставке.

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#мир
#украина
#новости
#владимир зеленский
#дмитрий кулеба
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В Северной Корее казнили десятки чиновников из-за последствий крупных наводнений
TV Chosun: в КНДР казнили до 30 чиновников из-за последствий крупных наводнений
04 сентября 2024, 16:27

Фото: iStock/Wheatfield

В КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников за то, что они не справились с защитой северных провинций от наводнений, вызванных обильными дождями. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на правительство Южной Кореи. Среди казненных якобы были секретари партийных организаций провинций, иначе говоря, местные губернаторы, указано в сообщении.
По данным телеканала, крупное наводнение произошло в июле и привело к гибели нескольких тысяч местных жителей, 15 тысяч человек были эвакуированы, более 4 тысяч домов разрушены, повреждены дороги, ж/д пути и посевы.

Южнокорейское издание заявляет, что, когда вода спала, лидер КНДР Ким Чен Ын организовал в служебном поезде экстренное заседание по вопросу наводнения, которое после и привело к казням чиновников.

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Захарова заявила о возможном столкновении Европы с батальонами Украины
Захарова: До конца европейцы не понимают, во что их втягивают
04 сентября 2024, 15:44

Фото: сайт МИД РФ

Западноевропейские государства могут сами столкнуться с украинскими батальонами, которые хотят создать из проживающих за рубежом военнообязанных украинцев, заявила на Восточном экономическом форуме официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По ее словам, европейские правители еще не до конца поняли, «какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима».

«Я думаю, что до конца европейцы не понимают, во что их втягивают. А втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы», — сказала дипломат в рамках брифинга.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что граждан Украины надо вернуть в республику «без принуждения».

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В Кремле ответили Зеленскому на его слова о Курской области
Песков: киевский режим проявляет свою сущность
04 сентября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/TomasSereda

Киевский режим проявляет свою сущность, желая закрепиться в Курской области. Об этом изданию Life.ru в рамках Восточного экономического форума заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что боевики ВСУ будут удерживать территории в приграничье Курской области неопределенный срок.

Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа. Ожесточенные бои в регионе происходят до сих пор.

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