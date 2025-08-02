Россия может закрыть авиа- и ж/д сообщение с Азербайджаном
Россия может отказаться от приёма воздушного и железнодорожного транспорта из Азербайджана в случае, если в этой стране распространится практика переименования российских городов и географических объектов. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Затулин в беседе с RTVI.
Затулин «пожелал успеха» Баку в инициативах по переименованию, которые, по его мнению, являются ответной мерой на российские публикации и действия. Депутат подчеркнул, что Степанакерт «всегда был Степанакертом», и смена названия города на Ханкенди не должна становиться поводом для придирок к материалам СМИ, освещающим ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее, 1 августа, Азербайджан потребовал от российского агентства извинений за использование названия «Степанакерт» вместо азербайджанского «Ханкенди» в публикации. После этого ряд азербайджанских СМИ выпустил материалы, в которых Калининград был назван Кёнигсбергом, а Волга – Итилью. Инциденты вызвали дипломатическую напряжённость.
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