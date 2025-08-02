Россия может закрыть авиа- и ж/д сообщение с Азербайджаном

02 августа 2025, 16:19

Депутат Затулин: РФ может перестать принимать самолёты и поезда из Азербайджана

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия может отказаться от приёма воздушного и железнодорожного транспорта из Азербайджана в случае, если в этой стране распространится практика переименования российских городов и географических объектов. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Затулин в беседе с RTVI.