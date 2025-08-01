СМИ Азербайджана назвали Калининград Кёнигсбергом в отместку за Степанакерт
Азербайджанские СМИ начали использовать исторические топонимы в отношении российских географических объектов в ответ на действия журналистов ТАСС. Издание Minval Politika 1 августа опубликовало сразу несколько материалов, в которых Калининград назывался «Кёнигсбергом», а река Волга — «Итиль».
Такая редакционная политика появилась после того, как российское информагентство ТАСС в одной из публикаций употребило топоним «Степанакерт» в отношении города Ханкенди – административного центра Нагорного Карабаха. Это вызвало жёсткую реакцию МИД Азербайджана, потребовавшего от ТАСС извинений и официальной корректировки публикации.
Позднее агентство изменило формулировку сначала на «Нагорный Карабах», а затем – просто на «Карабах». Однако в Азербайджане данный шаг сочли недостаточным.
В материале азербайданского издания было написано следующее: «Россия разместила в Кёнигсберге С-400 и ударные системы» и «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кёнигсберг». Кроме того, в одном из текстов Волга упоминается под её древним названием – Итиль.
Эксперты полагают, что такие шаги могут негативно повлиять на информационное взаимодействие двух стран и усугубить напряжённость в и так нестабильных двусторонних отношениях.
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