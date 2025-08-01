СМИ Азербайджана назвали Калининград Кёнигсбергом в отместку за Степанакерт

01 августа 2025, 17:25

СМИ Азербайджана начали называть Калининград Кёнигсбергом, а Волгу – Итиль

Фото: iStock/Ruma Aktar

Азербайджанские СМИ начали использовать исторические топонимы в отношении российских географических объектов в ответ на действия журналистов ТАСС. Издание Minval Politika 1 августа опубликовало сразу несколько материалов, в которых Калининград назывался «Кёнигсбергом», а река Волга — «Итиль».