Россия может запустить производство своих ракет малой и средней дальности

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления производства собственных ракет средней и малой дальности в ответ на действия США. Путин высказал эту позицию во время оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ, пишет РИА Новости.
Он выразил обеспокоенность возможным размещением американских ракет такого класса в различных уголках мира, указав на прошлогодние военные маневры США в Европе и Юго-Восточной Азии, где были использованы подобные системы.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 году, что стало поводом для аналогичного шага со стороны России.
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«Следует приступить к увеличению производства этих боевых комплексов и, при необходимости, разместить их в стратегически важных регионах для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул глава государства.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в 2019 году, что стало поводом для аналогичного шага со стороны России.
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Артем Кузьмин