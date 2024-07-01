Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

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Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в течение месяца. Основными вопросами для обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество между ООН и такими региональными организациями, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил агентству, что Российская Федерация планирует три крупных мероприятия во время своего председательства. Одним из них станут дебаты о многостороннем сотрудничестве для построения более справедливого и устойчивого миропорядка, которые пройдут 16 июля. 17 июля состоятся открытые дебаты о примирении на Ближнем Востоке. 19 июня будут организованы прения относительно сотрудничества ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.
Ранее Небензя заявил, что участие представителей ООН на мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии противоречит Уставу ООН.
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Александр Климов