Россия сделает важное заявление в ООН

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Геополитические риски применения оружия Запада по Российской Федерации донесут до сведенья государств-членов Совбеза ООН. Такое заявление сделал постпред России в организации Василий Небензя, информирует РИА Новости.
Дипломат заявил, что соответствующее заседание состоится в пятницу, 14 июня.
В последнее время ряд стран Запада позволил Киеву в той или иной форме совершать удары своим оружием по российской территории. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Стоит отменить, что Вашингтон сохранил запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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«Созвали по теме отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений», — заявил представитель.
В последнее время ряд стран Запада позволил Киеву в той или иной форме совершать удары своим оружием по российской территории. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Стоит отменить, что Вашингтон сохранил запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Алина Юрчак