В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах противоречит международному праву, заявила представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел после обстрела Севастополя.
«Хотя кассетные боеприпасы не запрещены международным правом, их использование в населенных районах нарушает основные принципы, особенно запрет на неизбирательные нападения. Гражданские лица остаются под угрозой от неразорвавшихся боеприпасов на протяжении многих лет. Поэтому мы призываем прекратить использование кассетных боеприпасов», — цитирует Троссел РИА Новости.Она также призвала Россию и Украину присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение.
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