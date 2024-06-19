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Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине

Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу
19 июня 2024, 06:57
Фото: РИА Новости/РИА Новости

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что участие представителей ООН в саммите по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия сожалеет, что «в этой сходке» участвовали представители ООН, «лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя». Он пояснил, что это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН.

Организацию Объединенных Наций на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.



16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении «мирного плана» украинского лидера. Были приглашены 160 государств, но на форум приехали 90. Россия приглашена не была. Участники конференции не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.

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Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ
МО РФ: штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
19 июня 2024, 07:30

Фото: istock/IherPhoto

По опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщило МО РФ.
«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!» — проинформировало Минобороны РФ.

Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Была уничтожена живая сила противника и специальная техника.

Ранее в МО РФ сообщили, что экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Боевики открыли огонь по танку, но российские военные успешно выполнили боевую задачу. Бойцы ВС РФ не пострадали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский танк уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Экипаж танка Т-80 БВМ уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
19 июня 2024, 06:49

Фото: istock/Evgeny555

Экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», – рассказали в ведомстве.
Украинские боевики открыли огонь по танку, но экипаж успешно выполнил боевую задачу. Никто из российских военных не пострадал.

Напомним, российские подразделения освободили Работино в мае. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ, отходя из Работино, бросили тела своих сослуживцев в полях.

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#работино
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Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ
Помощник президента России Дюмин призвал наращивать развитие систем РЭБ
19 июня 2024, 04:59

Фото: сайт Минобороны РФ

Помощник президента России Алексей Дюмин сказал, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач», — заявил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас необходимо особенно укреплять.
Помощник президента добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.

Ранее стало известно, что НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В СВО наблюдается переломный момент

#комплекс
#вооружение
#развитие
#новости
#опк
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Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
19 июня 2024, 04:40

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы прогремели в украинском городе Львов. Об этом информирует телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале, ссылаясь на своих корреспондентов.
«Во Львове прозвучали взрывы», — сказано в публикации.
До этого украинское министерство цифровой трансформации сообщало о воздушной тревоге в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#взрывы
#дмитрий песков
#всу
#рф
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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Рогов: в оккупированном Киевом Запорожье произошло несколько взрывов
19 июня 2024, 01:01

Фото: istock / aapsky

Во временно оккупированном украинской армией городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — написал он в Телеграм-канале.
Рогов добавил, что детали случившегося уточняются.

Запорожская область — регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Украина отказывается признавать его итоги и продолжает наносить удары по территории региона. Сейчас под контролем РФ находится свыше 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно является город Мелитополь.

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В СВО наблюдается переломный момент

#украина
#итоги
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#запорожская область
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#запорожье
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Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке: умер сопровождающий
Попавший с двумя журналистами НТВ под обстрел в Горловке офицер скончался
19 июня 2024, 00:44

Фото: istock / Iulianna Est

Военный Антон Микужис, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, ушел из жизни от полученных ранений. Об этом сообщил Телеграм-канал«ЛуганскИнформЦентр Z».
13 июня в результате удара беспилотника ВСУ попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин, и офицер сопровождения. Кожин от полученных ран скончался, а Ивлиев лишился руки.

«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — рассказал один из его сослуживцев.
Погибшему было 33 года, у него осталась семья. Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожают технику и живую силу ВСУ в Волчанске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В СВО наблюдается переломный момент

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Бойцы ВС РФ испытали в зоне СВО новый FPV-дрон «Перун»
18 июня 2024, 20:49

Фото: iStock/vadimrysev

Российские бойцы испытали новый FPV-дрон «Перун», который может наносить удары из противотанкового ракетного комплекса и переносить груз массой до 200 кг.
Испытание прошло на Запорожском направлении. Автор идеи отечественного грузового дрона, боец с позывным «Солза», рассказал, что «Перун» очень эффективен и не имеет аналогов.

«Встаём в режим засады, ведём огонь и улетаем. А (БПЛА ВСУ – ред.) «Баба Яга» подлетает и делает сброс — мне кажется это нерациональной тратой такой большой машины. Они же это делают ночью, а мы можем вести огонь круглосуточно», — рассказал «Солза» в беседе с RT.

Боец уточнил, что идея создания подобного дрона пришла ему в голову во время боевых действий между Соледаром и Бахмутом.

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#всу
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СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя ракетами
18 июня 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Vitas Burba

Куйбышевский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили три ракеты из ракетных систем залпового огня. (РСЗО).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 19.05 - населенный пункт Желанное. Второе - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», – сказано в публикации в Telegram-канале.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты атакуют гражданские объекты РФ. Российские войска бьют по объектам оборонной промышленности Украины.

Вместе с тем российская сторона предпринимает попытки начать переговоры с киевским режимом, однако там инициативу РФ считают обманом.

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В СВО наблюдается переломный момент
Царьград: к августу у ВСУ не останется сдерживающих сил
18 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военный обозреватель Илья Головнёв считает, что в спецоперации происходит переломный момент касаемо снабжения ВСУ. Он уверен, что уже к августу у противника не останется сил для сдерживания российской армии.
«Армия России активно продвигается на Донецком направлении. По последним данным, до перекрытия «дороги жизни», через которую происходит основное снабжение ВСУ в Часовом Яре, осталось всего семь километров. Это значит, что в ближайшее время у наших солдат будет возможность лишить группировку противника резервов и боеприпасов, так как переброска будет затруднена из-за непозволительно длинных маршрутов», — пишет Царьград.

До данным Головнёва, переломный момент в зоне спецоперации заключается в том, что любая задержка противника в подвозе вооружения и резервов в Часов Яре может обернуться него смертью. Именно поэтому он считает, что украинские боевики уже скоро начнут отступать из города.
Однако пока продолжают удерживать оборону в оставшейся застройке микрорайона. При этом почти все переправы через канал Северский Донец - Донбасс уже разрушены.

Издание полагает, что уже к августу силы ВСУ будут исчерпаны.

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