Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине

Фото: РИА Новости/РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что участие представителей ООН в саммите по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия сожалеет, что «в этой сходке» участвовали представители ООН, «лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя». Он пояснил, что это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН.
Организацию Объединенных Наций на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении «мирного плана» украинского лидера. Были приглашены 160 государств, но на форум приехали 90. Россия приглашена не была. Участники конференции не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.
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Организацию Объединенных Наций на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении «мирного плана» украинского лидера. Были приглашены 160 государств, но на форум приехали 90. Россия приглашена не была. Участники конференции не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.
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Дарья Осипова