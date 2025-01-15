Bloomberg: между РФ и Украиной стартовали переговоры о защите ядерных объектов

Фото: iStock/Diy13
Между Россией и Украиной проходят ограниченные переговоры в Катаре о защите ядерных объектов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Представители Киева отвергают данные сведения. Украинская сторона настаивает, что переговоры направлены исключительно на вопрос об обмене военнопленных и возвращении детей на территорию Украины.
К тому же в материале указывают на условия Москвы в ходе потенциальных переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что Россия будет требовать кардинального сокращения связей Украины и НАТО, а также чтобы страна стала нейтральным государством.
По информации некоторых источников, в РФ готовы к обмену некоторых завоеванных территорий, при этом другие отмечают, что Москва будет настаивать на сохранение контроля над уже занятыми территориями.
Читайте также:
Telegraph: Британия задействует таанки для противостояния России
Депутат Рады Безуглая призвала США остановить поддержку Украины
Никитин: FVP-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил техники НАТО на $300 млн
К тому же в материале указывают на условия Москвы в ходе потенциальных переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что Россия будет требовать кардинального сокращения связей Украины и НАТО, а также чтобы страна стала нейтральным государством.
По информации некоторых источников, в РФ готовы к обмену некоторых завоеванных территорий, при этом другие отмечают, что Москва будет настаивать на сохранение контроля над уже занятыми территориями.
Читайте также:
Telegraph: Британия задействует таанки для противостояния России
Депутат Рады Безуглая призвала США остановить поддержку Украины
Никитин: FVP-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил техники НАТО на $300 млн
Иван Мусатов