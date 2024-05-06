Россия начнёт производить ракетные системы средней и меньшей дальности

Фото: сайт Минобороны РФ
Россия, в ответ на недружественные шаги Соединённых Штатов, приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в МИД РФ.
Подчёркивается, что производство таких систем будет осуществляться с учётом проведённых ранее научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также накопленных российским военно-промышленным комплексом наработок. При такой работе процесс не будет длительным.
В ведомстве добавили, что США с целью нарастить многоплановые угрозы России решили раместить в различных регионах наземные комплексы с такими ракетами, которые ранее по Договору о РСМД были запрещены. Это соглашение было целенаправленно разрушено Вашингтоном, который сразу же приступил к разработке и испытаниям этого оружия.
Сейчас эти ракетные комплексы активно ввозятся в Европу и Азиатско-Тихоокенаский регион якобы для применения во время учений. Но всё это указывает на то, что оружие активно тестируют для дальнейшего использования.
Читайте также:
Россия доказала уязвимость ракет, переданных США Украине
Макрон заявил об опасности для Европы из-за мощности и дальности ракет РФ
В ФРГ предложили передать Украине ракеты Taurus тайно
В ведомстве добавили, что США с целью нарастить многоплановые угрозы России решили раместить в различных регионах наземные комплексы с такими ракетами, которые ранее по Договору о РСМД были запрещены. Это соглашение было целенаправленно разрушено Вашингтоном, который сразу же приступил к разработке и испытаниям этого оружия.
Сейчас эти ракетные комплексы активно ввозятся в Европу и Азиатско-Тихоокенаский регион якобы для применения во время учений. Но всё это указывает на то, что оружие активно тестируют для дальнейшего использования.
Читайте также:
Россия доказала уязвимость ракет, переданных США Украине
Макрон заявил об опасности для Европы из-за мощности и дальности ракет РФ
В ФРГ предложили передать Украине ракеты Taurus тайно
Анастасия Чинкова