В ФРГ предложили передать Украине ракеты Taurus тайно

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Германии следует поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus тайно. С таким предложением выступил немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Об этом он написал в своей социальной сети X (бывший Twitter). Ланге, некогда работавший в министерстве обороны ФРГ, заявил, что сейчас как раз настал момент для передачи ракет Taurus Киеву, причём сделать это желательно тайно. Он подчеркнул, что американцы уже передали Украине именно таким образом оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности и посоветовал Берлину последовать примеру Вашингтона.
На этой неделе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не изменит своего решения не отправлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон неделю назад тайно отправил Киеву ракеты ATACMS, и Украина немедленно применила это оружие.
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Александр Бойцов