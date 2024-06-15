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Румыния отказала Белоруссии в участии в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря румынского МИД.
«Румыния решила не допускать к участию в сессии ПА ОБСЕ не только российскую делегацию, но и белорусскую», — указано в сообщении.14 июня стало известно, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации. В ноте румынского Министерства иностранных дел указано, что въезд в страну запрещен всем делегатам из-за «агрессии против Украины».
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Артем Кузьмин