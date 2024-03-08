Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии

Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.