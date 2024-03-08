Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии

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Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
Он уточнил, что удары были нанесены 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль. В результате были ликвидированы более 20 террористов.
Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.
28 января при помощи беспилотника был нанесен удар по базе американских военных на границе Иордании и Сирии. Тогда в результате атаки погибли три человека, пострадали — более 30. Президент США Джо Байден пообещал ответить на атаку.
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Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.
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Ювелина Бернст