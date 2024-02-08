Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами, передает РИА Новости.
Согласно данным, по местоположению американских военных было выпущено четыре ракеты.
Немедленно после атаки с базы были подняты боевые вертолеты. О погибших или разрушениях на данный момент информации нет.
Также стоит отметить, что ночью 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В эту же ночь американские военные нанесли удары по более чем 85 целям в Сирии и Ираке.
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Немедленно после атаки с базы были подняты боевые вертолеты. О погибших или разрушениях на данный момент информации нет.
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Артем Кузьмин