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Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Базу США на месторождении нефти «Омар» на востоке Сирии атаковали ракетами
08 февраля 2024, 06:48
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами, передает РИА Новости.
Согласно данным, по местоположению американских военных было выпущено четыре ракеты.

Немедленно после атаки с базы были подняты боевые вертолеты. О погибших или разрушениях на данный момент информации нет.


Также стоит отметить, что ночью 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В эту же ночь американские военные нанесли удары по более чем 85 целям в Сирии и Ираке.

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#ракеты
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TMZ: Звезда порно попала в больницу в критическом состоянии
Известную американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии
08 февраля 2024, 06:33

Фото: istockphoto/Asian

Американскую порноактрису Эмили Уиллис госпитализировали в критическом состоянии из-за предполагаемого передозировки наркотиками, сообщает TMZ.
В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Известно, что Уиллис была доставлена в больницу из реабилитационного центра в Малибу, где многие звезды проходят лечение от различных зависимостей.

Ранее в схожих обстоятельствах умерла американская порноактриса Джесси Джейн в возрасте 44 лет. Причиной смерти было передозировка наркотиками.

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#сша
#врачи
#лечение
#звёзды
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На первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
NHK: на первом энергоблоке японской АЭС «Цурага» заметили дым
08 февраля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/Wlad74

Телеканал NHK сообщил о появлении дыма на японской атомной электростанции «Цуруга» утром в четверг.
Дым обнаружен в районе турбинного отсека первого энергоблока. Полиция и пожарная служба утверждают, что никто не пострадал.

На первом энергоблоке станции «Цуруга» с 2017 года проводятся работы по демонтажу реактора.

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#полиция
#аэс
#станции
#служба
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У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений
У берегов Камчатки за сутки произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 5
08 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/SteveCollender

За прошедшие сутки у побережья Камчатки произошло пять землетрясений с магнитудой от 3,6 до 5,0, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН РИА Новости.
«Два землетрясения были зафиксированы у восточного побережья Камчатки с магнитудой 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, входящих в состав Камчатского края», — отметил собеседник.
Магнитуда землетрясений у Командорских островов составила от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта — села Никольское — составило от 35 до 50 километров.

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#дома
#землетрясение
#землетрясения
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Двое из 18 пострадавших в массовом ДТП в Подмосковье погибли
Минздрав: двое из 18 пострадавших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье погибли
07 февраля 2024, 23:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали восемнадцать человек, из которых двое погибли, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Столкновение более чем сорока автомобилей произошло приблизительно в 14:40 в Ступинском районе Московской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Всего 18 человек получили ранения, двое из них скончались.

Медики предоставили амбулаторную помощь одиннадцати пострадавшим, пять человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По уточненной информации пресс-службы, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома
В Челябинске 15-летняя школьница выпала из окна 20-го этажа
07 февраля 2024, 22:41

Фото: istock / KrimKate

В Челябинске 15-летняя девочка выпала из квартиры на 20-м этаже многоэтажного здания в микрорайоне «Академ Riverside» на Университетской Набережной. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала очевидица, школьницу она заметила под окнами дома.

В настоящее время сотрудники МВВ проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Отмечается, что школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. По предварительным данным, она приходила в гости к кому-то из знакомых.

Известно, что девочка росла в благополучной семье.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#школьница
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В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды
Shot: 80-летняя жительница Москвы оказалась в реанимации с ожогами из-за халата
07 февраля 2024, 22:17

Фото: istock / DarthArt

В Москве 80-летняя пенсионерка попала в реанимацию с ожогами 90% тела после загоревшегося на ней халата. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, москвичка готовила еду на кухне в квартире на Симферопольском проезде. В какой-то момент она слишком близко подошла к плите случайно задела конфорку халатом. Изделие моментально загорелось. Пенсионерка попыталась потушить одежду, но ничего не вышло. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Спасатели выбили дверь и обнаружили, что огонь охватил мебель на кухне и коридоре. Женщина к тому моменту получила 90 процентов ожогов тела. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, за ее жизнь бороться медики.

Ранее причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#спасатели
#мчс
#пенсионерка
#медики
#пожар
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Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили
Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей
07 февраля 2024, 21:56

Фото: istock / RamonCast

Мощный взрыв, который напугал жителей Ижевска, произошел из-за штатных испытаний на Воткинском заводе, производящем технику военного и гражданского назначения. Об этом изданию ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района.

Там пояснили, что громкий хлопок, слышный на всю округу, не является ЧП.

«Это плановое мероприятие», — рассказали в Воткинском заводе.
Сообщения о взрыве стали появляться вечером 7 февраля. Пользователи социальных сетей рассказали, что заметили столб огня и дыма.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пользователи
#завод
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Мужчина в пьяном угаре дважды вонзил нож в грудь сыну и попал под следствие
В Краснодарском крае мужчина зарезал сына во время ссоры из-за алкоголя
07 февраля 2024, 20:46

Фото: istock / tiero

В Краснодарском крае 53-летний мужчина обвиняется в убийстве 25-летнего сына. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 4 февраля отец с сыном распивали алкогольные напитки в частном доме на улице Крайней в станице Воронежской. Причиной их ссоры также стал алкоголь. Отец схватил нож и дважды ударил сына в грудную клетку. Мужчину обнаружили без признаков жизни соседи, они и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Отец признал свою вину. В отношении краснодарца возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи собираются ходатайствовать о помещении обвиняемого в Следственный изолятор.

До этого сообщалось, что в Московской области совершили тройное убийство пенсионерок. О первых версиях преступления читайте в материале «Радио 1».

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В Белгороде во время ракетной опасности система ПВО сбила пять целей
Гладков: на подлете к Белгороду система ПВО сбила пять воздушных целей
07 февраля 2024, 20:38

Фото: сайт Крмеля

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу сбили пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал. Информация по разрушения уточняется.

«В Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах в 1 МКД, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении», - написал Гладков
Также в Белгородском районе в двух частных домовладениях пробило кровлю и посекло три машины.

На месте работают экстренные службы. Отмечается, что сигнал ракетной опасности в регионе отмене.

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#Вячеслав Гладков
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