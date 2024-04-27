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Россия насмехается над Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в публикации.Отмечается, что на выставке будут представлены разные образцы бронетехники.
В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военными в зоне проведения СВО. Она откроется 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины. Можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC.
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Дарья Осипова