Радио1
Главная / Новости / Политика/ Россия насмехается над Западом

Россия насмехается над Западом

DE: Россия насмехается над Западом, устраивая выставку трофейной техники НАТО
27 апреля 2024, 11:14
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия насмехается над Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в публикации.
Отмечается, что на выставке будут представлены разные образцы бронетехники.



В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими военными в зоне проведения СВО. Она откроется 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины. Можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC.

Читайте также:

В НАТО встревожены из-за неожиданного успеха ВС РФ на Украине

Прорыв обороны в Купянске и контроль над поселком Керамик: последние новости СВО

Российские бойцы захватили под Авдеевкой машину разминирования на базе Abrams
#сша
#выставка
#помощь
#нато
#сво
#вс рф
#вооружения
#танк
#машина
Польша дважды за ночь поднимала в небо истребители из-за «активности авиации РФ»
27 апреля 2024, 10:44

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

За прошедшую ночь польские дежурные военные самолёты дважды поднимались в воздух из-за «повышенной активности российской авиации дальнего действия». Об этом сообщили представители командования армии Польши.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) представители военного ведомства сообщили о взлёте истребителей ВВС Польши в 23:55 26 апреля и в 4:44 27 апреля. В первый раз боевые самолёты пробыли в воздухе около полутора часов, во второй — более трёх часов. В 7:46 утра 27 апреля польское командование сообщило, что деятельность истребительной авиации прекращена.

Вечером 26 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что в ночь на 27 апреля российские военные атаковали объекты украинской энергетической инфраструктуры в трёх регионах. Удары наносились по территории Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Последняя имеет общую границу с Польшей.

Читайте также:

Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»

Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
#военные
#ночь
#twitter
#воздушная польша
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский военный спортсмен сбежал с чемпионата Европы в Польше в Россию
27 апреля 2024, 10:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию с чемпионата Европы, который проходил в Польше. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что добирался он транзитом через Чехию. Кузнецов родился в Луганской области. Все мужчины в его семье были военными. Он окончил спортшколу и решил пойти служить в десантные войска. Его направили на службу в спецчасть во Львовской области, а после начала спецоперации Сергей попал на передовую.

Большим разочарованием для Сергея стало то, что украинские военные расстреляли колонну его бывших сослуживцев, а в госпитале он столкнулся с тем, что врачи требовали с военнослужащих ВСУ деньги. Тогда он и захотел бежать к родственникам в РФ.

У Кузнецова были хорошие результаты в армейском рукопашном бою. Он был включен в сборную Украины для поездки на первенство Европы в Польшу. Там он покинул расположение команды и перебрался в Чехию. Скрывался он там 5 месяцев, а после прилетел в Москву. Сейчас Сергей хочет добраться до родителей, а потом пойти служить добровольцем в ВС РФ.

Читайте также:

На Украине высказались об идее мобилизовать женщин

В Харькове прозвучали взрывы

ВС России ударили по главному логистическому узлу ВСУ КАБ-ами
#врачи
#деньги
#военные
#первенство
#мужчины
#поездки
#госпиталь
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы разочарованы»: украинку из конгресса США возненавидели на родине
WP: украинку из конгресса США возненавидели на родине за отказ поддержать Киев
27 апреля 2024, 08:49

Фото: iStock/ValleraTo

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, столкнулась с ненавистью украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву. Об этом пишет The Washington Post.
«Спартц, представляющая штат Индиана, росла в Чернигове, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировалась в гнев и чувство предательства», — говорится в статье.

Учитель и соседка конгрессвумен заявила, что Спартц больше не украинка, выразив огромное разочарование в связи с этим фактом. Друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.

При этом Спартц направила газете электронное письмо, где пояснила, что было бы «оскорбительным» считать, что как американка она должна не представлять интересы своих избирателей в Индиане, а «какое-то иностранное правительство в стране», из которой она уехала 24 года назад.

Кроме того, Спартц добавила, что сочувствует украинскому народу и военным, которые платят высокую цену за выбор плохих лидеров.

Читайте также:

Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине

В США верят, что Украина победит в конфликте с Россией

Офицер Дэвис: США не будут автоматически защищать страны НАТО в случае нападения
#сша
#учитель
#правительство
#украина
#страны
#жители
#выбор
#нато
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство в Лондоне ответило на слова адмирала об атаках ВСУ вглубь России
Посольство в Лондоне: слова адмирала Радакина об атаках ВСУ приведут к эскалации
27 апреля 2024, 08:27

Фото: iStock/donfiore

Посольство России в Лондоне сообщило, что слова начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина о том, что ВСУ усилят удары вглубь территории России, будут восприняты Киевом как «зеленый свет» для дальнейшей эскалации. Пишет издание РИИ Новости.
В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что ранее британское руководство неоднократно делало вид, что не замечает многочисленные удары ВСУ по российской территории.

Дипломаты отметили, что такой прогноз Радакина последовал сразу после того, как Киеву был одобрен очередной пакет военной помощи, куда вошло дальнобойное оружие, в частности, ракеты Storm Shadow.

Читайте также:

Шойгу анонсировал удары ВС РФ по базам хранения натовского оружия

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

«Сводят удары на нет»: В Британии пришли в шок от того, как ВС РФ крушат украинские ПВО
#сша
#оружие
#прогноз
#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Польши раскритиковал Дуду за слова о ядерном оружии
МИД Польши: у Дуды нет полномочий обсуждать размещение ядерного оружия
27 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий говорить о возможном размещении ядерного оружия в стране, и его об этом предупреждали. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и, чтобы было ясно, не польских, не говорить об этом, и что на это пока нет шансов», — сказал Cикорский.

Он пояснил, что президент внешнюю политику Польши формулирует Совет министров, а президент только представляет её. По словам Сикорского, правительство не давало Дуде полномочий, чтобы он мог говорить на тему ядерного оружия.

Сикорский добавил, что тема ядерного планирования является очень сложным вопросом, который обсуждается в атмосфере наивысшей секретности в специальных убежищах.

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.

Читайте также:

Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия

Дуда сделал дерзкое заявление о России

Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
#президент
#правительство
#министр
#интервью
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Март-апрель»: Зеленский назвал срок, до которого продержится Украина
Зеленский заявил Джонсону, что Украина продержится до апреля
27 апреля 2024, 06:17

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Киев может продержаться до марта-апреля без помощи США. Об этом сообщил информационный портал Politico со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, во время встречи один на один в офисе Джонсона Зеленский установил крайний срок. После этого депутат решил пойти против позиции своих коллег по партии и помочь Конгрессу США провести законопроект через Палату представителей. По словам источников в издательстве, он был готов рискнуть своим положением, чтобы помочь Киеву.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией благодаря помощи США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что новый пакет военной помощи для украинской армии недостаточен для того, чтобы Киев добился успеха на линии фронта.

Читайте также:

Во Львовской области звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском Днепре гремят взрывы

Жители Краснодарского края сообщают о взрывах в небе и зареве от пламени
#владимир зеленский
#украина
#сша
#конгресс сша
#россия
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Армении военные присоединились к акциям протеста
27 апреля 2024, 05:17

Фото: iStock/VahanN

Около 20 военнослужащих из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующим против демаркации азербайджанской границы, передает движение «Тавуш за Родину» в Facebook*.
Также было показано видео митинга людей в военной форме. Министерство обороны на своем Telegram-канале заявило, что приняло меры после публикации видео с людьми в военной форме, установило их личности и предупредило об ответственности за участие в протестных акциях.

В пятницу утром, 26 апреля, жители Еревана приняли участие в акции протеста в районе Тавуш против демаркации границы. Грузовики перекрыли движение по проспекту Азатутян в сторону центра города.

19 апреля было объявлено, что Армения вернула Азербайджану два с половиной села в Тавушской области. Эту информацию подтвердил офис премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщения в СМИ о возвращении сел вызвали протесты.

Читайте также:

Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил

* запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#армения
#азербайджан
#митинг
#протесты
#военные
#село
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ
27 апреля 2024, 05:09

Фото: iStock/Stadtratte

Польские таможенные власти отказали во выезде украинцам, пытавшимся ввезти десятки автомобилей с гуманитарным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь га материалы социальных сетей.
Инцидент произошел на пограничном пункте пропуска «Зосин-Устилуг». Таможенники заблокировали выезд лиц, планирующих доставить в Украину около 20 автомобилей, необходимых ВСУ. В это время между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, которую также можно увидеть на опубликованном видео.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Керьвинский заявил, что Варшава не будет депортировать украинцев с просроченными документами и предоставит им защиту. Он также заявил, что государство продолжит защищать права украинских граждан и не будет предоставлять их личные данные никому, «включая украинскую сторону».

Читайте также:

Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard

На Украине высказались об идее мобилизовать женщин

В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА
#украина
#всу
#польша
#помощь
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Индии обратили внимание на подозрительную ситуацию с Залужным
WION: Залужный «подозрительным образом» покинул поле зрения общественности
27 апреля 2024, 04:01

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужнный «подозрительно» исчез из общественной жизни в последние недели, сообщил индийский телеканал WION.
По данным телеканала, в последние недели Заружного никто не видел, хотя он должен был быть назначен послом в Великобритании. По слухам, предполагается, что бывший главнокомандующий ВСУ был убит вместе с несколькими другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В феврале Валерий Залужный был вынужден уйти в отставку.

В марте было объявлено, что Залужный будет назначен послом в Великобритании. В то же время, по данным Washington Post, в начале февраля сообщалось, что бывшему главнокомандующему ВСУ было сделано предложение занять эту должность, но впоследствии Залужный отказался от него. По словам президента Украины Владимира Зеленского, бывший командующий сам хотел стать дипломатом.

Читайте также:

Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard

Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер

На Украине высказались об идее мобилизовать женщин
#украина
#увольнение
#индия
#владимир зеленский
#валерий залужный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф