Прорыв обороны в Купянске и контроль над поселком Керамик: последние новости СВО

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Российские войска достигли успеха на Запорожском направлении, заняв важный опорный пункт ВСУ. О том, где еще удалось перехватить инициативу ВС РФ, последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, куда ВСУ стянули резервы для отражения атак, расскажет редакция «Радио 1».
Авдеевское направление
ВС РФ освободили Семёновку, в центральной части которой уже установлен российский триколор, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ отступили в сторону Новопокровского.
Еще одним успехом российских войск на Авдеевском направлении стало продвижение на западе в Новокалиново. Вместе с тем существенно осложнилось положение украинских формирований в Бердычах. Из-за нехватки вооружения ВСУ вынуждены применять ПЗРК, сочетание беспилотников и артиллерии. Также противник нередко использует танки для непрямых огневых операций.
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Донецкое направление
По информации телеграм-канала «WarGonzo», ВС РФ взяли под контроль Керамик в ДНР. С мест сообщают, что за последние сутки, бойцы 132-й бригады 1-го АК смогли взять под контроль посёлок Керамик. На Донецком направлении продолжаются бои на территории огнеупорного завода в центре Красногоровке, в то время, как южная часть населенного пункта находится под контролем ВС РФ.
Купянское направление
ВС РФ пробили оборону ВСУ на направлении Купянска. Эту информацию подтверждают как российские военные корреспонденты, так и украинский военный аналитик Петренко. По его словам, российским войскам удалось закрепиться в восточной части Кисловки и вдоль железной дороги на участке шириной до 1.85 км и глубиной до 600 метров.
По некоторым данным, ВСУ перекинули для обороны новое артиллерийское направление, так как прежними силами сдерживать наступление ВС РФ становится сложнее.
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Запорожское направление
Войска РФ продвигаются в районе Работино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ удалось занять важный опорный пункт противника.Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он.
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Анастасия Хохлова