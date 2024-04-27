Прорыв обороны в Купянске и контроль над поселком Керамик: последние новости СВО

Российские войска достигли успеха на Запорожском направлении, заняв важный опорный пункт ВСУ. О том, где еще удалось перехватить инициативу ВС РФ, последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, куда ВСУ стянули резервы для отражения атак, расскажет редакция «Радио 1».