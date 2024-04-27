Российские бойцы захватили под Авдеевкой машину разминирования на базе Abrams

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Российские военнослужащие из группировки «Центр» захватили на поле боя американскую бронемашину М1150 ABV на базе танка Abrams. Эта техника во время боевых действий используется для разминирования.
Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка с позывным Вольск. По его словам, сначала эта бронемашина была повреждена российским беспилотником. Дрон нанёс удар по оптическим приборам, «ослепив» таким образом технику неприятеля, уточнил боец.
Затем, потеряв ориентацию, машина заехала на минное поле, где произошёл подрыв левой задней части. После этого российские бойцы подорвали гусеницы М1150 и вывезли её с поля боя при помощи двух тягачей. В настоящее время трофей изучают технические специалисты.
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Александр Бойцов