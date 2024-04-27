В НАТО встревожены из-за неожиданного успеха ВС РФ на Украине

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После прибытия американских танков M1A1 Abrams на Украину многие на Западе предвкушали наступление поворотного момента в конфликте. Однако неожиданно поставленное на поток уничтожение российским войсками этих бронированных крепостей внезапно показало уязвимость НАТО.
Такое мнение высказали обозреватели издания The Telegraph. Действительно, казалось, эти движущиеся бастионы стоимостью почти десять миллионов долларов каждый должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российскую оборону. Однако тактика на поле боя быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это вызвало настоящую тревогу в НАТО. Если российские военные нашли уязвимые места в броне танков Abrams, то альянс не может быть спокоен за безопасность своих границ, они внезапно оказались уязвимыми, считает автор публикации.
Обозреватель высказал предположение, что после вывода из использования украинцами американской бронетехники на передовой, инженеры могут внести определённые изменения в структуру брони, чтобы хоть как-то защитить танки от российских беспилотников на поле боя.
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Александр Бойцов