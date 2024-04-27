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В НАТО встревожены из-за неожиданного успеха ВС РФ на Украине

Telegraph: Уничтожение российскими войсками танков Abrams сделало НАТО уязвимым
27 апреля 2024, 10:41
Фото: istockphoto/dr_evil

Фото: istockphoto/dr_evil

После прибытия американских танков M1A1 Abrams на Украину многие на Западе предвкушали наступление поворотного момента в конфликте. Однако неожиданно поставленное на поток уничтожение российским войсками этих бронированных крепостей внезапно показало уязвимость НАТО.


Такое мнение высказали обозреватели издания The Telegraph. Действительно, казалось, эти движущиеся бастионы стоимостью почти десять миллионов долларов каждый должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российскую оборону. Однако тактика на поле боя быстро меняется, и российские беспилотники-разведчики и поисково-ударные дроны нанесли танковым войскам Украины тяжелые потери. Это вызвало настоящую тревогу в НАТО. Если российские военные нашли уязвимые места в броне танков Abrams, то альянс не может быть спокоен за безопасность своих границ, они внезапно оказались уязвимыми, считает автор публикации.

Обозреватель высказал предположение, что после вывода из использования украинцами американской бронетехники на передовой, инженеры могут внести определённые изменения в структуру брони, чтобы хоть как-то защитить танки от российских беспилотников на поле боя.

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Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
27 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/RamonCast

Мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадал мужчина. Его с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригада скорой помощи доставляет в больницу, еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Повреждена цистерна.

Он отметил, что FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Также повреждения получил торговый объект и ГАЗель. Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы, заявил губернатор.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В соцсетях пристыдили жену Зеленского после ее слов о ядерной безопасности
27 апреля 2024, 10:14

Пользователи социальной сети «Х» обвинили жену президента Украины Елену Зеленского во лжи после ее сообщения в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, где она заявила, что Украина «делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России».
«Почему тогда Украина атакует Запорожскую атомную электростанцию? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?» — спросил у нее пользователь Steveopines.
«Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!» — возмутился Grażyna Nowak.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С октября 2022 года станцию контролирует Россия.

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Армия России поразила четыре ТЭЦ в разных частях Украины
Подполье: ВС РФ нанесли удары по энергосистеме Украины в разных областях
27 апреля 2024, 10:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, поразив сразу четыре ТЭЦ в разных частях страны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передаёт РИА Новости.
«Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас», — рассказал Лебедев.

Ранее стало известно, что четыре украинские теплоэлектростанции получили серьёзные повреждения в результате серии взрывов. Сообщается о разрушенных технических постройках и повреждённом оборудовании.

Напомним, что в ночь на 27 апреля взрывы гремели в четырёх регионах на западе Украины: в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях.

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В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам
27 апреля 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе Ровно. Барельеф, посвящённый героям Великой Отечественной войны, был установлен на холме Славы более 40 лет назад.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что были демонтированы и сброшены с постамента барельеф и фигуры советских солдат. Власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте мемориала устроить музей.

Демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, а также переименование улиц и площадей в городах, началось на Украине в 2015 году в рамках объявленной «декоммунизации». В последнее время украинские власти начали борьбу не только с историей советского периода, но и со всем, что имеет какое-то отношение к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Киев на протяжении многих лет проводил политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.

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Прорыв обороны в Купянске и контроль над поселком Керамик: последние новости СВО
27 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские войска достигли успеха на Запорожском направлении, заняв важный опорный пункт ВСУ. О том, где еще удалось перехватить инициативу ВС РФ, последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, куда ВСУ стянули резервы для отражения атак, расскажет редакция «Радио 1».

Авдеевское направление


ВС РФ освободили Семёновку, в центральной части которой уже установлен российский триколор, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВСУ отступили в сторону Новопокровского.

Еще одним успехом российских войск на Авдеевском направлении стало продвижение на западе в Новокалиново. Вместе с тем существенно осложнилось положение украинских формирований в Бердычах. Из-за нехватки вооружения ВСУ вынуждены применять ПЗРК, сочетание беспилотников и артиллерии. Также противник нередко использует танки для непрямых огневых операций.

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Донецкое направление


По информации телеграм-канала «WarGonzo», ВС РФ взяли под контроль Керамик в ДНР. С мест сообщают, что за последние сутки, бойцы 132-й бригады 1-го АК смогли взять под контроль посёлок Керамик. На Донецком направлении продолжаются бои на территории огнеупорного завода в центре Красногоровке, в то время, как южная часть населенного пункта находится под контролем ВС РФ.


Купянское направление


ВС РФ пробили оборону ВСУ на направлении Купянска. Эту информацию подтверждают как российские военные корреспонденты, так и украинский военный аналитик Петренко. По его словам, российским войскам удалось закрепиться в восточной части Кисловки и вдоль железной дороги на участке шириной до 1.85 км и глубиной до 600 метров.

По некоторым данным, ВСУ перекинули для обороны новое артиллерийское направление, так как прежними силами сдерживать наступление ВС РФ становится сложнее.

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Запорожское направление


Войска РФ продвигаются в районе Работино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ удалось занять важный опорный пункт противника.Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он.

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Российские снайперы спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часов Яра
27 апреля 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Three Spots

Автомобиль с женщиной и двумя детьми, направлявшимися из Часов Яра к родственникам в ЛНР, подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Беженцев спасла снайперская группа уссурийских десантников.
Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, предоставив видеокадры работы российских бойцов. Уточняется, что в результате артиллерийского огня и атак беспилотников автомобиль был уничтожен. В этот момент неподалёку оказалась снайперская группа ВДВ из Уссурийска, возвращавшаяся с боевого задания.

Российские бойцы мгновенно взяли под защиту женщину и двух её детей. Они завели дымовую завесу, чтобы сбить с толку операторов украинских FPV-дронов, укрыли беженцев, использовав складки местности, и стали вести прицельный огонь по беспилотникам. Несколько снайперов тем не менее получили ранения.

Затем к ним приехал командир снайперской группы на автомобиле и эвакуировал на нём женщину и детей. Попутно он прикрывал эвакуацию сослуживцев и сбил прицельным огнём из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе. Беженцы и российские солдаты благополучно добрались до расположения войск РФ. Раненым, в том числе несовершеннолетнему мальчику, была оказана медицинская помощь. Сейчас беженцы находятся в медицинском учреждении, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

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Боевики ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер
Снайпер «Дым»: ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам
27 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/SerhiiBobyk

Украинские военные отрубают руки и уродуют лица погибшим на поле боя афроамериканцам. Об этом рассказал российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным «Дым», его слова передаёт РИА Новости.
«Еще было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь, ну работаешь - делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки — кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще», — заявил «Дым».

Он также добавил, что российские военные находили тела афроамериканцев с отрубленными руками и изуродованными лицами. По словам снайпера, боевики ВСУ делают это для того, чтобы стереть следы причастности других государств к военным действиям.

При этом «Дым» уточнил, что на стороне ВСУ воюет больше всего наёмников из США и Польши. Чаще всего они выполняют функции снайперов и штурмовиков. Они вооружены западным оружием, имеют дорогую экипировку. Снайперы наёмники стараются работать на дальних расстояниях и не вступают в ближний бой.

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На Украине сообщили о серьёзных повреждениях на четырёх теплоэлектростанциях
27 апреля 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Zeferli

Четыре украинские теплоэлектростанции получили серьёзные повреждения в результате серии взрывов. Сообщается о разрушенных технических постройках и повреждённом оборудовании.
Соответствующую информацию распространила пресс-служба национального энергетического холдинга ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания). В настоящее время специалисты работают над устранением повреждений и неполадок, вызванных взрывами. Иные подробности не приводятся.

Напомним, что в ночь на 27 апреля взрывы гремели в четырёх регионах на западе Украины: в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее руководство ДТЭК сообщило, что из-за многочисленных повреждений инфраструктуры предприятие утратило почти половину генерирующих мощностей.

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Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по психдиспансеру с боевиками ВСУ в Харькове
27 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/FelixRenaud

Армия России нанесла удар по психиатрической больнице в Харькове, где располагались боевики ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его словам передаёт РИА Новости.
«Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что на Украине все психдиспансеры уже давно закрыты. В зданиях часто располагаются бойцы ВСУ.

После удара квартал был оцеплен военными, никого не пропускали. При этом у закрытой территории находилось порядка 12 машин скорой помощи.

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