Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине, заявили в МИД РФ

Телеведущий общественного ТВ в Литве Альгис Раманаускас призвал расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят русские фильмы. Об этом сообщает Sputnik Литва. По его словам, вопрос лишь в том, делать ли это на глазах у детях или нет.