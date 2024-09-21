Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине, заявили в МИД РФ

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Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине, поскольку они не имеют ничего общего с урегулированием конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой представлены на сайте ведомства.
Этим заявлением она прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского провести в ноябре второй «саммит мира» с участием представителей из России.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона не участвовала и не собирается участвовать в таких процессах, которые, очевидно, не приведут к каким-либо результатам.
Захарова добавила, что этот саммит опять таки же направлен на то, чтобы протолкнуть нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы для решения конфликта, добиться её поддержки от Запада и от его имени предъявить Москве ультиматум о капитуляции.
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Дипломат подчеркнула, что российская сторона не участвовала и не собирается участвовать в таких процессах, которые, очевидно, не приведут к каким-либо результатам.
Захарова добавила, что этот саммит опять таки же направлен на то, чтобы протолкнуть нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы для решения конфликта, добиться её поддержки от Запада и от его имени предъявить Москве ультиматум о капитуляции.
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Анастасия Чинкова