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Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине, заявили в МИД РФ

Захарова: Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине
21 сентября 2024, 20:21
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине, поскольку они не имеют ничего общего с урегулированием конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой представлены на сайте ведомства.
Этим заявлением она прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского провести в ноябре второй «саммит мира» с участием представителей из России.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не участвовала и не собирается участвовать в таких процессах, которые, очевидно, не приведут к каким-либо результатам.



Захарова добавила, что этот саммит опять таки же направлен на то, чтобы протолкнуть нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы для решения конфликта, добиться её поддержки от Запада и от его имени предъявить Москве ультиматум о капитуляции.

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Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД
Пост главы МИД Франции занял Жан-Ноэль Барро
21 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/SimonLukas

Новым главой МИД Франции стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее находящийся на должности министра-делегата по вопросам Европы.
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Инспекторы МАГАТЭ ознакомились с последствиями атаки ВСУ на подстанцию «Заря»
21 сентября 2024, 20:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре, повреждённый украинским беспилотником, был показан инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в своём Telegram-канале.
Отмечается, что этот трансформатор находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Он является одним из важнейших звеньев в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на этот объект создаёт потенциальную угрозу для всей АЭС.

На место событий прибыли инспекторы МАГАТЭ. Им показали последствия украинского удара по подстанции. Черничук отметил, что будет вновь призывать агентство и его главу Рафаэля Гросси акцентировать внимание общественности на события, которые создают угрозу для всего мира.

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Во Франции тысячи людей вышли на протесты против правительства Макрон
В Париже несколько тысяч человек вышли на акции протеста против правительства
21 сентября 2024, 20:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Об том из Парижа сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что акция протеста организована партией левых, молодёжными и феминистскими организациями.

Некоторые участники шествия кричали: «Макрона в отставку!», а также держали плакаты с надписью «И зачем было голосовать?». Они выражали недовольство назначением Барнье, который является выходцем из Республиканской партии, показавшей низких результат на парламентских выборах.

По данным префектуры Парижа, в акции приняли участие 3,2 тысячи человек. В общей сложности в стране в субботу прошло порядка 50 демонстраций.

Также сообщается, что 1 октября жителей призвали выйти на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.

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13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, пытаясь скрыться от погони полиции
«112»: 13-летний сын бизнесмена разбился на квадроцикле, уходя от погони полиции
21 сентября 2024, 19:56

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане в ДТП погиб 13-летний сын крупного бизнесмена, когда на квадроцикле пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что школьник попытался скрыться от правоохранителей, когда его заметили на заправке у «железного коня» без госномеров.
По данным издания, подросток проигнорировал требования полиции, выжал газ и бросился наутек, однако на одном из перекрестков не смог удержать руль и вылетел в кювет. Ребенок погиб.

По информации канала, погибший школьник — сын местного крупного предпринимателя, который занимается строительством и недвижимостью.

Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» ( ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Фото: прокуратура Татарстана

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ЦАХАЛ заявил о массированном обстреле Ливана
ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 объектам на юге Ливана за сутки
21 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/frantic00

Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. Об этом сообщает ЦАХАЛ. Отмечается, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.
«Приблизительно 180 целей и тысячи пусковых контейнеров были поражены», — говорится в сообщении.
Ранее Politico писало, что в администрации президента США Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Американские власти боятся, что одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке, в то время как официальной позицией Вашингтона является мирное урегулирование конфликта.

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«Расстрелять при детях»: в Литве призывают казнить за русские фильмы и музыку
Телеведущий в Литве призвал расстреливать родителей за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/diegograndi

Телеведущий общественного ТВ в Литве Альгис Раманаускас призвал расстреливать родителей, которые при детях слушают русскую музыку или смотрят русские фильмы. Об этом сообщает Sputnik Литва. По его словам, вопрос лишь в том, делать ли это на глазах у детях или нет.
«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. ред.) или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — заявил Раманаускас.
После телеведущий еще раз добавил, что детей у таких родителей следует отбирать.

Издание отмечает, что столь дикое высказывание не осталось незамеченным, депутат сейма Мингадугас Пуйдокас написал заявление в полицию, а также потребовал спикера парламента и главу МИД дать оценку словам Раманаускаса.

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В Узбекистане приняли закон о «нежелательных иностранцах»
Парламент Узбекистана принял закон о реестре «нежелательных иностранцев»
21 сентября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Diy13

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла поправки в закон для создания реестра «нежелательных иностранцев». Об этом сообщает «Газета.uz». Отмечается, что поводом для такого решения стали участившиеся случаи публичных выступлений против суверенитета страны.
По данным издания, «нежелательными иностранцами» могут признать тех, кто выступает против интересов страны, разжигает вражду и дискредитирует историю Узбекистана.

Составление реестра «нежелательных иностранцев» поручили министерству иностранных дел, тем, кого в него включат, будут давать 10 дней на выезд, а после — принудительно выдворять из страны.

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США признали, что не смогут убрать российские СМИ из инфополя
NYT: США не устранят RT и «Россия сегодня» из информационного поля
21 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Pavel Byrkin

США не смогут устранить из информационного поля телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», несмотря на преследование со стороны американских властей при поддержке соцсетей. Об этом написала газета The New York Times.
Издание указало на то, что после решения корпорации Meta* и видеохостинга YouTube о блокировке на своих площадках всех страниц российских СМИ, включая RT и «Россия сегодня», они столкнутся лишь с временными проблемами, поскольку ранее они уже находили способы продолжать распространять информацию. Прежде всего это возможно за счёт того, что издания остаются в открытом доступе в других популярных сервисах, в том числе в соцсети X и мессенджере Telegram.

Также в материале газеты указано, что телеканал RT пользуется огромной популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, что позволит ему доносить информацию до аудитории.

Кроме того, местные американские СМИ продолжают публиковать материалы российских изданий, поэтому они в любом случае будут распространяться в США.

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Спецслужбы Венгрии раскрыли результаты расследования взрывов в Ливане
Компании Венгрии непричастны к взрыву пейджеров в Ливане
21 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/rarrarorro

Ни одна компания из Венгрии или специалисты непричастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает издание «Прайм», ссылаясь на Управление по защите конституции Венгрии.
Отмечается, что в стране провели расследование по факту взрыва устройств. Его результаты были преданы международным организациям и комиссии по нацбезопасности парламента Венгрии. В итоге выяснилось, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.

Ранее производитель пейджеров из Тайваня Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся пейджеры по лицензии были произведены будапештской фирмой BAC Consulting Kft. В правительстве же указали, что фирма действительно занимается подобными устройствами, но она не производит их, а лишь является посредником.

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Стало известно, что начали делать жители Ливана из-за боязни новых взрывов
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