Офис Зеленского: приглашение России на саммит по Украине не связано с переговорами

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что возможное приглашение России на международную конференцию по Украине не означает начала официальных переговоров. По его словам, это лишь обсуждение мнений.
Ермак уточнил, что Киев рассматривает конференцию как площадку для обсуждения мирного плана в присутствии всех стран, которые поддерживают эту инициативу. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».
По его словам, Украина не хочет, чтобы мероприятие проходило в формате «Украина — Россия», подчеркивая необходимость широкой международной поддержки.
Также Ермак отметил, что пока «очень рано» говорить о возможности участия российского лидера Владимира Путина в саммите. Он добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не его офис.
В интервью Ермак подчеркнул, что в данный момент Украина не видит смысла в прямых переговорах с Россией, так как Киев не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности и суверенитета.
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По его словам, Украина не хочет, чтобы мероприятие проходило в формате «Украина — Россия», подчеркивая необходимость широкой международной поддержки.
Также Ермак отметил, что пока «очень рано» говорить о возможности участия российского лидера Владимира Путина в саммите. Он добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не его офис.
В интервью Ермак подчеркнул, что в данный момент Украина не видит смысла в прямых переговорах с Россией, так как Киев не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности и суверенитета.
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Елена Перлова