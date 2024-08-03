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Стало известно об отношении к переговорам с Россией на Украине

RS: на Украине начало меняться отношение к переговорам с РФ
03 августа 2024, 14:20
Фото: istockphoto/3dmitry

Фото: istockphoto/3dmitry

Отношение к переговорам с РФ начало меняться на Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft (RS).
В материале указывается, что процент тех, кто готов к территориальным уступкам и прекращению боевых действий, за последний год вырос втрое с 10% до 32%. Об этом говорят данные опроса, который опубликовал Киевский международный институт социологии. При этом согласия по поводу того, как должен или будет выглядеть конец конфликта, нет. Обозреватели RS добавили, что очевидна тенденция в пользу компромисса.

«Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — сказано в статье.



Отмечено, что руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба некоторое время назад был в Китае впервые после начала кризиса в республике. Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявлял о своем желании, чтобы представители РФ посетили второй мирный саммит. Москва пока никак не комментировала свою позицию по участию в нем.

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