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На Украине снова призвали к завершению конфликта

Ермак: необходимо как можно скорее завершить украинский конфликт
01 августа 2024, 22:58
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт, чему поспособствует вторая конференция по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.
В последние несколько дней киевские власти всё чаще стали призывать к проведению переговоров и завершению конфликта, хотя ранее выступали против этого.

Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.



Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.

Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.

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#саммит
#конфликт
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
Лебедев: в Николаеве ударили по аэродрому, где тренировались пилоты ВСУ
01 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/vadimmmus

Российские войска поразили аэродром в Николаеве, на котором украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ ударили по ближайшему пригороду, который был довольно мощным. С 90% вероятностью прилёт пришёлся на аэродром, на котором, по словам Лебедева, могли находиться переданные Украине истребители F-16.

Также подпольщик уточнил, что именно на этом аэродроме иностранные инструкторы обучали украинских лётчиков управлению поставленными Киеву истребителями и другими военными самолётами.

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#вс рф
#всу
#украина
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ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
МО: ВС РФ поразили три установки Patriot, пункт управления БПЛА и ж/д эшелон
01 августа 2024, 21:30

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

Также средствами ПВО были сбиты оперативно-тактическая ракеты ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.

В общей сложности на нескольких участках фронта ВСУ потеряли за минувшие сутки до 1965 военных, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV, 23 автомобиля и два пикапа.

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#пво
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Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ
01 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/Milous

Обломки американских истребителей F-16, переданных Украине, будут выставлены также, как и другая техника, на Поклонной горе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что никакая западная техника не сможет изменить ситуацию на СВО в пользу Украины. В связи с этим, и подбитые самолёты F-16 вскоре будут выставлены на Поклонной горе и в парке «Патриот», как и другая военная техника ВСУ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 от натовских стран прибыла на Украину. По данным газеты Telegraph, Украина уже совершила первые вылеты на F-16, которые использовались в качестве ПВО.

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#сво
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В Кремле назвали причину украинского конфликта
Песков: украинский конфликт начался из-за желания превратить Украину в анти-Россию
01 августа 2024, 18:59

Фото: iStock/Diy13

Из Украины пытались сделать центр «Антироссии», это и стало основной причиной конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии". Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ», — пояснил Песков.

Песков также отметил, что президент России ежедневно контактирует с военными, чтобы знать истинное положение дел на передовой и оперативно решать возникающие проблемы. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин восхищается участниками СВО и болеет за них душой.

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Озвучено истинное отношение Путина к СВО
Песков: Путин болеет душой за бойцов СВО
01 августа 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин всегда старается понять реальное положение дел в зоне СВО, болеет душой за участников спецоперации и ежедневно контактирует с военными не на камеру. Об этом рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — рассказал Песков.

По его словам, эта многочасовая работа президента проходит не на камеру.

Песков отметил, что президент проводит совещания и ежедневно заслушивает доклады, чтобы оперативно решать проблемные вопросы. Он также получает информацию от разных источников непосредственно с передовой, чтобы понимать реальное положение дел в зоне боевых действий, и восхищается участниками спецоперации и «болеет за них душой».

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#президент
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#путин
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Появились подробности о службе сына Пескова в зоне СВО
Песков: старший сын не получил ни царапины в зоне СВО, отслужив полгода
01 августа 2024, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне СВО не получил ни царапины, но потерял друзей. Подробности он привел в интервью для радио «Комсомольская правда».
Песков отметил, что сын часто говорит о службе в зоне спецоперации.

«Я не думаю, что это как-то должно стать достоянием общественности. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.

По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.

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Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16
Военэксперт Ньюдик: часть переданных ВСУ F-16 разместят в странах ЕС
01 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Большая часть истребителей F-16, переданных Украине, будет базироваться на аэродромах в Европе. Об этом написал обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик в своей статье.
При этом он предполагает, что часть самолетов будет рассредоточена внутри Украины.

«Самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — считает Ньюдик.

По его словам, некоторые истребители могут быть использованы для обучения пилотов ВСУ за пределами Украины. Еще часть из них составят стратегический резерв, который расположится на аэродромах в западных странах.

Ньюдик напомнил, что Киеву всего обещано около 85 истребителей F-16. Поставить их планируется из Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. При этом первая партия F-16 уже поступила на Украину.

Появились свидетельства того, что первые истребители F-16, переданные Киеву Западом, уже находятся на Украине. Один из самолётов замечен пролетающим в небе над Львовом.

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Названо российское оружие, которое представляет главную угрозу для F-16
Sky News: самолеты F-16 ВСУ столкнутся с грозными системами ПВО РФ С-300 и С-400
01 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Marina Denisenko

Переданные Украине истребители F-16 столкнутся с российскими ЗРК С-300 и С-400. Об этом пишет Sky News.
«Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе», — говорится в статье.

При этом отмечается, F-16 будут очень уязвимы при российских ракетных ударах по аэродромам их базирования. Кроме того, американские истребители могут уничтожаться дальнобойными артиллерийскими системами.

Также автор статьи утверждает, что самую большую угрозу для F-16 представляют российские самолеты Су-35. Они имеют радары дальнего действия, благодаря которым эти истребители могут отслеживать и поражать до восьми целей в одно время.

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#песков
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ВСУ оставили ключевые высоты в районе Клещеевки
01 августа 2024, 17:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ также покинули высоты на данном направлении.

По данным силовых структур, украинские войска отошли от населённого пункта, понеся большие потери. Также на данном участке фронта «надломилась» оборона ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированные удары по нескольким районам Донецка и Горловки. В общей сложности с 9:00 до 13:20 по московскому времени украинская армия выпустила 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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