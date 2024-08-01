На Украине снова призвали к завершению конфликта

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Необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт, чему поспособствует вторая конференция по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.
В последние несколько дней киевские власти всё чаще стали призывать к проведению переговоров и завершению конфликта, хотя ранее выступали против этого.
Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.
Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.
Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.
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Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.
Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.
Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.
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Анастасия Чинкова