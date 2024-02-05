«Россия не наш враг»: В Британии сделали важное заявление о войне с РФ

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Правительству Великобритании стоит перестать говорить о военном противостоянии с Россией, так как Москва не является врагом Лондона. Такое заявление сделал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.
«Россия не наш враг. Мы должны прекратить говорить о войне с Россией. Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения», — заявил Куртен в эфире телеканала GB News.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине. При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.
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Элина Позднякова