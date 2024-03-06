«Россия не оставит в покое тех, кто это сделал»: Путин — об ударах по Белгороду

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода военным преступлением и пообещал «не оставить в покое тех, кто это сделал». Об этом глава государства заявил, выступая на закрытии Всемирного форума молодёжи в Сочи, пишет РИА Новости.
Девушка-волонтёр из Белгорода, задавшая соответствующий вопрос российскому лидеру, поблагодарила президента за поддержку жителей Белгорода и области.
Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности этой международной организации. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».
Напомним, что 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
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«Волонтеры помогают региону каждый день. Университеты, которые каждый день пишут. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас», — сообщила она.
Напомним, что 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.
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Артем Путинцев