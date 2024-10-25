Россия не отказывает Европе в поставках газа, подчеркнул Путин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал ему о своих встречах с лидерами России и Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.