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Россия не отказывает Европе в поставках газа, подчеркнул Путин

25 октября 2024, 20:41
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия не отказывает Европе в поставках газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что существует несколько маршрутов, по которым российские энергоресурсы поступают к европейским потребителям. И в этих поставках Россия не отказывает странами Европы.

Также Путин подчеркнул, что продолжается поставка газа через газопровод, проходящий в Судже Курской области. По нему энергоресурсы поступают на территорию Украины, а затем доставляются в Европу. Этот газопровод работает в отличие от газоизмерительной станции «Сохрановка», которую уже давно закрыли по инициативе украинских властей.



Однако президент напомнил, что контракт на обслуживание первого газопровода истекает в декабре этого года.

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Американист Дудаков объяснил запугивание Маска со стороны демократов в США
25 октября 2024, 21:03

Илон Маск на экране (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американист Малек Дудаков заявил, что демократы В США пытаются запугать американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот открыто выступил в предвыборной гонке на стороне кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.
«Маск активно и напрямую вовлекается в нынешние выборы в США, жертвует колоссальное количество денег Трампу на его избирательную кампанию. Маск делает ставку на республиканцев, а демократы ему в ответ создают проблемы. Все компании Маска находятся под разными расследованиями, а теперь и самого бизнесмена обвиняют в угрозе нацбезопасности США из-за, якобы, закулисных переговоров с Россией, Китаем и другими странами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.

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#правительство
#илон маск
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Илья Поночевный покинул пост главы Дмитровского округа по собственному желанию
25 октября 2024, 21:01

Фото: Фотобанк МО

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ушёл в отставку. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Я благодарен всем – активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за совместную работу и открытый диалог, за поддержку и критику. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы смогли сделать многое во всех сферах. Уверен, что Дмитровский городской округ с каждым годом будет становиться ещё лучше и комфортнее», – отметил Поночевный.
Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Оксана Котова, занимавшая пост заместителя Поночевного. Такое решение принял Совета депутатов городского округа. Как сказано в тексте решения, Илья Поночевный досрочно прекратил исполнение полномочий главы Дмитровского округа по собственному желанию.

Поночевный был избран главой муниципалитета в ноябре 2018 года. Ранее занимал пост первого замглавы городского округа, до этого возглавлял Можайский округ и руководил администрацией Чеховского муниципального района.

Котова также работала в администрации Можайского округа. В Дмитрове занимала должность замглавы по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, промышленности и экологии.

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#дмитровский городской округ
#илья поночевный
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#московская область
#совет депутатов
#депутаты
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Больной раком Карл III отказывается от еды
Больной раком король Великобритании отказывается от еды
25 октября 2024, 20:59

Фото: Риа Новости/ Алексей Витвицкий

В феврале 2024 года у правящего короля Великобритании обнаружили злокачественную опухоль. Сейчас Карл III отказывается от приёма пищи.
Недавно монарх приостановил курс лечения онкологического заболевания, чтобы поехать в тур по Австралии. Здоровье Карла III беспокоит семью короля и общественность в общем. Сейчас на фоне плохого самочувствия он ест на обед лишь половину авокадо, чего недостаточно организму для нормального функционирования с учетом возраста и прогрессирующего недуга монарха.

Некоторое время назад правитель Великобритании и вовсе ничего не ел. Он пропускал приёмы пищи. Тем самым он волновал свою жену Камилу. Врачам и королеве приходилось насильно кормить монарха.

Авокадо — по сути уступка со стороны Карла, на которую он согласился после неоднократных уговоров со стороны медиков и семьи.

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#великобритания
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ЦИК Молдавии утвердила результаты референдума о вступлении в Евросоюз
25 октября 2024, 20:12

Фото: iStock|Oleksii Liskonih

Центризбирком Молдавии утвердила окончательные результаты референдума по вопросы евроинтеграции. Об этом сообщила председатель ЦИК Анджела Караман.
Отмечается, что явка на референдум, прошедший 20 октября, составила 50,72%. По итогам подсчёта голосов за вступление Молдавии в Евросоюз выступили 50,46% граждан страны, против – 49,54%. В бюллетене гражданам необходимо было положительно или отрицательно ответить на вопрос о том, поддерживают ли они внесение изменений в конституцию для дальнейшего вступления страны в ЕС.

Результаты референдума позволяют признать его состоявшимся, подчеркнула Караман. В общей сложности в голосовании приняли участие 1 488 874 человека, из которых поддержали евроинтеграцию 749 719 избирателей, высказались против 739 155.

Все касающиеся плебисцита материалы в ближайшее время будут переданы для утверждения результатов в Конституционный суд Молдавии, который вынесет решение в течение 10 дней.

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#молдавия
#евросоюз
#референдум
#голосование
#жители
#явка
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Миршаймер: Саммит БРИКС продемонстрировал победу Путина на всех направлениях
25 октября 2024, 19:36

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин одерживает верх над Западом на всех направлениях. Россия успешно справляется с беспрецедентным санкционным давлением, а российские войска выигрывают в ходе боевых действий на Украине.
Об этом заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению эксперта, всё происходящее наглядно демонстрирует, что российский лидер находится в выигрыше и он не изгой, как и его страна.

Миршаймер убеждён, что все попытки США изолировать президента России на международном уровне категорически провалились. В качестве примера профессор назвал только что завершившийся в Казани саммит БРИКС, на который приехали лидеры многих стран, включая Индию и представителя НАТО Турцию.

Политолог назвал БРИКС впечатляющим институтом, который демонстрирует, что с течением времени будет становиться всё более внушительным. Это хорошая новость для Путина и плохая — для США, заключил эксперт.

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#интервью
#политолог
#лидер
#нато
#брикс
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FATF не включила Россию в «черный список»
25 октября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/BrianAJackson

По итогам пленарного заседания в Париже 23-25 октября стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включила Россию в свой «черный список». За такой шаг активно выступала Украина.
Против внесения России в этот список выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Украинцы в качестве аргументов приводили «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.

В настоящее время в «чёрный список» FATF входят три страны: Мьянма, Иран и КНДР. В 2001 году в него была внесена Украина и оставалась там на протяжении трёх лет. В том же году благодаря реформам в финансовом законодательстве из этого списка были исключены Россия и Израиль. Повторного включения России в данный перечень не состоялось, несмотря на усилия со стороны Украины.

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#россия
#израиль
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#сотрудничество
#индия
#украина
#иран
#кндр
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Сийярто пожелал приятного подсчёта послу, следящему за числом его визитов в Россию
Сийярто пожелал приятного подсчёта следящему за числом его визитов в РФ послу
25 октября 2024, 19:20

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчёта послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который внимательно следит за количеством поездок министра в Россию. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в местных СМИ.
В ходе встречи с журналистами Сийярто попросили прокомментировать посты американского дипломата в соцсетях. Там он подсчитал, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 посетил Россию, как заявляется, «ради выгодны, а не для мира». Также его спросили, планирует ли он в будущем визиты в Россию и Белоруссию.

Сийярто пожелал Прессману приятного подсчёта, а затем добавил, что действия и решения венгерской внешней политики определяют только внутренние интересы страны. Если национальные интересы Венгрии требуют проведения встреч с российскими и белорусскими коллегами, то они будут проведены, так же, как и во все предыдущие годы.

Говоря о выгоде, Сийярто напомнил, сколько экономической пользы принесло Вашингтону то, что в 2023 году Россия поставила большие объёмы урана для функционирования американских АЭС.

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#россия
#венгрия
#сша
#посол
#поездки
#мид
#сотрудничество
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Индийский премьер Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным
25 октября 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал ему о своих встречах с лидерами России и Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.
Переговоры прошли в минувший четверг, 24 октября, в Нью-Дели. Во время встречи канцлер и премьер-министр обсудили многие вопросы, уделив значительнок внимание вооружённым конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Также говорилось о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами украинского конфликта и о некоторых идеях по поводу возможностей его мирного урегулирования.

По словам Мисри, Индия «не является нейтральной» в конфликте на Украине. Заместитель главы индийского МИД подчеркнул, что страна находится на стороне мира и готова поддержать любую инициативу, направленную на разрешение кризиса дипломатическим, а не военным путём.

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#мид
#индия
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#переговоры
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Киев отправил в Грузию координатора группы экстремистов для подготовки провокаций
25 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/EvaL

Украина отправила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые готовят провокации в южной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство писало, что Киев набирает боевиков из числа этнических грузин, проживающих на территории Украины, для организации беспорядков в Грузии.

Появилась информация, что уже набраны боевики, которые готовы к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач. Среди них бывший боевик батальона «Азов»* Закро Авалиани 1997 года рождения. Он имеет украинское гражданство и зарегистрирован в Мариуполе.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#грузия
#украина
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#протесты
#политика
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Подмосковье ищет медработников