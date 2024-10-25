Россия не отказывает Европе в поставках газа, подчеркнул Путин

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Россия не отказывает Европе в поставках газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что существует несколько маршрутов, по которым российские энергоресурсы поступают к европейским потребителям. И в этих поставках Россия не отказывает странами Европы.
Также Путин подчеркнул, что продолжается поставка газа через газопровод, проходящий в Судже Курской области. По нему энергоресурсы поступают на территорию Украины, а затем доставляются в Европу. Этот газопровод работает в отличие от газоизмерительной станции «Сохрановка», которую уже давно закрыли по инициативе украинских властей.
Однако президент напомнил, что контракт на обслуживание первого газопровода истекает в декабре этого года.
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Также Путин подчеркнул, что продолжается поставка газа через газопровод, проходящий в Судже Курской области. По нему энергоресурсы поступают на территорию Украины, а затем доставляются в Европу. Этот газопровод работает в отличие от газоизмерительной станции «Сохрановка», которую уже давно закрыли по инициативе украинских властей.
Однако президент напомнил, что контракт на обслуживание первого газопровода истекает в декабре этого года.
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Анастасия Чинкова