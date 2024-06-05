Стало известно, когда закончится СВО

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Россия завершит победой спецоперацию в текущем году. В этом уверен заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».
«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России. Считаю, что те силы и средства, что они (ВСУ – ред.) сейчас собрали, мы их тоже перемелем. Перемолоть их мы можем, у нас есть достаточно серьезный ресурс», — сказал Алаудинов.
По его словам, за последние два года российский ОПК начал работать на высокой мощности. Он отметил, что со временем у ВСУ закончится вооружение, и Украина вернется к исходной точке, с которой и началась специальная военная операция.
Ранее Алаудинов заявлял, что удары ВСУ западным оружием по регионам РФ не повлияют на исход СВО и победу РФ.
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Элина Позднякова