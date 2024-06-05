Стало известно, когда закончится СВО

Сержанта, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области, приговорили к 23 годам лишения свободы. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 человек были ранены. Решение принял Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.