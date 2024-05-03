Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг Украины, заявили в Кремле

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Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости из-за конфликта на Украине через заявления лидеров западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что фиксируется опасная тенденция нагнетания напряжённости, что крайне беспокоит российскую сторону. В частности, Песков обратил внимание на заявление министра иностранных де Дэвида Кэмерона, который «разрешил» украинским военным наносить удары по территории России британским вооружением.
По словам Пескова, подобные заявления являются «вербальной экалацией».
После заявления Кэмерона официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»*.
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По словам Пескова, подобные заявления являются «вербальной экалацией».
После заявления Кэмерона официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»*.
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Анастасия Чинкова