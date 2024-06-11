Стало известно о попытках ЕС продлить соглашение о транзите газа из России

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Чиновники Евросоюза и европейские чиновники обсуждают с Киевом методы продолжения поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в 2025 году. Об этом стало известно Bloomberg от неназванных источников.
По данным источников, представители правительства ЕС и компании сейчас ведут переговоры с украинскими коллегами о том, как осуществить подачу газа в следующем году. Собеседники издания отмечают, что один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы компании Евросоюза покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы.
В материале подчеркивается, что такая договоренность «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».
Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что ЕС считает его одним из факторов, которые удерживают украинскую экономику на плаву.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В материале подчеркивается, что такая договоренность «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».
Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что ЕС считает его одним из факторов, которые удерживают украинскую экономику на плаву.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак