Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии

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Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Об этом сообщили в МИД РФ.
Ранее в МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Д.Рутка. Сообщается, что главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением «persona non grata» двух дипломатов Посольства России в Латвии.
В сообщении говорится, что исходя из принципа взаимности из РФ высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии, а также до латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия, Москвой будут предприняты другие болезненные меры.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию.
Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.
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