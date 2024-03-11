Захарова заявила о попытках Франции изображать миротворчество в Закавказье

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия » заявила, что Франция после провальной политики в Африке сразу же обратилась к Закавказью и теперь пытается представить себя в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.
По ее словам, расширение деятельности Парижа в регионе связано с провалом его политики в Африке, и таким образом он пытается компенсировать свое общественно-политическое сознание. Она подчеркнула, что деятельность Франции на Кавказе связана с «как бы миротворческими усилиями».
Захарова отметила, что самый сложный этап уже позади, и Франция пытается превратить чужие успехи в свои собственные.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после операции в Нагорном Карабахе заявил, что сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению представляют собой инсинуации Франции.
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«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», – заявила дипломат.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после операции в Нагорном Карабахе заявил, что сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению представляют собой инсинуации Франции.
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Александр Климов