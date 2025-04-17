Запрет на деятельность движения «Талибан» приостановили в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, член руководства движения «Талибан» Амир Хан Муттаки (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», сообщает ТАСС. Принятое решение вступает в силу незамедлительно.
Заседание по этому вопросу прошло сегодня, иск подала Генпрокуратура.
Напомним, что запрет на действия талибов действовал с 2004 года. В мае 2024 года Минюст и МИД обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить запрет на деятельность этого движения.
Помимо этого, изменения, внесённые в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму», позволяют приостановить запрет террористической организации в том случае, если та прекратила осуществлять пропаганду и поддержку терроризма, а также прекратила деятельность, направленную на совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Читайте также:
Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ
Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова
Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина
Напомним, что запрет на действия талибов действовал с 2004 года. В мае 2024 года Минюст и МИД обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить запрет на деятельность этого движения.
Помимо этого, изменения, внесённые в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму», позволяют приостановить запрет террористической организации в том случае, если та прекратила осуществлять пропаганду и поддержку терроризма, а также прекратила деятельность, направленную на совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Читайте также:
Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ
Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова
Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина
Анастасия Чубина