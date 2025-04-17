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Запрет на деятельность движения «Талибан» приостановили в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, член руководства движения «Талибан» Амир Хан Муттаки (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Глава МИД РФ Сергей Лавров, член руководства движения «Талибан» Амир Хан Муттаки (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», сообщает ТАСС. Принятое решение вступает в силу незамедлительно.
Заседание по этому вопросу прошло сегодня, иск подала Генпрокуратура.

Напомним, что запрет на действия талибов действовал с 2004 года. В мае 2024 года Минюст и МИД обратились к президенту Владимиру Путину с предложением приостановить запрет на деятельность этого движения.

Помимо этого, изменения, внесённые в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму», позволяют приостановить запрет террористической организации в том случае, если та прекратила осуществлять пропаганду и поддержку терроризма, а также прекратила деятельность, направленную на совершение преступлений террористической направленности против интересов России.

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#терроризм
Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ
17 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/golibtolibov

В России необходимо принять закон, запрещающий носить одежду и головные уборы, закрывающие лицо. С таким запросом зампред Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Хочу обратиться к (спикеру Госдумы – ред.) Вячеславу Володину с просьбой принять законопроект, запрещающий одежду и головные уборы, закрывающие лицо. Однако прошу серьезно изучить матчасть. Есть еще паранджа. Балаклавы, я думаю, тоже не надо носить. Не надо создавать никаких лазеек», — сказал Силантьев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, человек закрывает лицо только в том случае, если хочет скрыться от камер, что позволяет ему совершать преступления и не нести за это наказание.

Так, Силантьев пояснил, что лицо часто закрывают закладчики наркотиков, магазинные воры, извращенцы. Также никаб порой используется в качестве униформы для проституток. Кроме того, под таким одеянием могут оказаться и мужчины, планирующие совершить теракт.

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Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова
17 апреля 2025, 01:52

Владимир Путин встретился с семьёй Александра Труфанова (Фото: кадр видео ​с kremlin.ru)

В среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома. (...) Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», — сказал российский лидер.
Во время встречи Елена Труфанова рассказала, что прабабушка Александра служила военным врачом во времена ВОВ, была ранена и бежала из нацистского плена, став частью партизанского отряда в Белоруссии. Саша — четвертое поколением семьи, которое попадает в плен.

«Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению», — указал президент РФ.
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Путин отметил, что семья Труфановых имеет очень серьезную историю, пожелав будущим поколениям избежать несчастья. Глава государства также поинтересовался деталями 498-дневного заточения мужчины, выразив сожаление из-за гибели его отца во время нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) — главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.

Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке. Его мать, бабушка и невеста были отпущены ранее — в конце 2023 года (во время первого перемирия в секторе Газа).

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#президент
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#мужчины
#рф
#служба
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Европу c Германией призвали перестать демонизировать Россию и Путина
Додик призвал ЕС с ФРГ перестать демонизировать и ругать Россию и Путина
17 апреля 2025, 01:25

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России и попытаться понять ее цели. Об этом он заявил в интервью журналу Die Weltwoche, подчеркнув, что европейские лидеры ошибочно представляют РФ врагом.
«Я бы сказал, что им (ЕС и ФРГ) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить», — подчеркнул он.
Додик отметил, что Россия, как и другие крупные государства, защищает свои границы, и Европе стоит пересмотреть подход к диалогу.

«У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы», — объяснил Додик.
Он также посоветовал Германии активнее решать вопросы, связанные с «Северными потоками», до вмешательства США.

Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
Додик: Евросоюз хотел продолжать конфликт на Украине из-за своих кризисов
26 февраля стало известно, что суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя в стране Кристиана Шмидта. Приговор может быть обжалован.

31 марта Додик посетил в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.

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#россия
#мвд
#президент
#прокуратура
#премьера
#рф
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Стало известно, чем обернется для ЕС разрыв контрактов с РФ на поставку газа
Юрист Лабин: разрыв контрактов ЕС на газ из РФ имеет юридические последствия
17 апреля 2025, 00:02

Фото: istockphoto/Leestat

Если Евросоюз решится разорвать контракты с Россией на поставку газа, то это обернется для объединения тяжелыми юридическими последствиями. Об этом заявил профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин. По его словам, одна из особенностей такого решения кроется в том, что контракты на поставку газа подписаны не с Россией, а с бизнесом.
«В РФ этим занимаются национальные нефтегазовые компании, часто с госучастием. Споры в случае разрыва контрактов будут рассматриваться в рамках международного частного права. <…> С экономической точки зрения вряд ли кто-то предложит лучшее соотношение цены и качества, чем российские поставщики. Но если политики примут такое решение, юридические механизмы позволят добиваться компенсаций», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков добавил, что разрыва хочет именно Брюссель, как наднациональная структура, однако принять такое решение можно лишь единогласно всеми странами Евросоюза. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов сильно ударит по всем участникам объединения. По его мнению, отдельные участники ЕС не дадут запретить импорт газа.
«Любые попытки запретить импорт российского газа или российской трубопроводной нефти будут блокироваться странами, которые наиболее от этого пострадают, в частности Венгрией либо Словакией, и мы видели, что они уже это делали в гораздо более напряженной ситуации», — объяснил Юшков.
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Путин дал поручение поддержать вузы для развития космической отрасли
16 апреля 2025, 22:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил поддержать вузы, конструкторские бюро и прочие организации для развития космической отрасли в стране.
«В этой связи считаю, безусловно, необходимо в рамках профильного нацпроекта обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро, частных компаний, о которых я уже упоминал, и которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок...» — сказал президент.
Перед этим Владимир Путин в рамках совещания по развитию космической деятельности заявил, что скоро в стране будет утвержден новый нацпроект развития космической отрасли. Специалисты сформулируют цели российской космической программы.

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