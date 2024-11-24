Валентина Матвиенко: в России хотят ввести Десятилетие семьи

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Чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, России необходимо Десятилетие семьи, аналогично с десятилетиями науки и детства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«…Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — отметила Матвиенко.Она добавила, что семейная политика не дает быстрых результатов, как это бывает и с научными изысканиями.
«А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов… и время», — подчеркнула председатель Совфеда.
Матвиенко резюмировала, по ее мнению, на сегодняшний день видно, что проблему надо решать, проводя единую скоординированную, семейноцентричную государственную политику.
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Никита Кротов