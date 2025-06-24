Россия оказалась в «сложном положении» из-за конфликта Израиля и Ирана
Политолог Лукьянов: конфликт Израиля и Ирана поставил РФ в сложное положение
Россия оказалась в тяжелом положении из-за конфликта Израиля и Ирана при участии США. Подробности рассказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Эта война поставила РФ в очень сложное положение, потому что у нас есть стратегическое партнерство с Ираном, у нас есть очень тонкие и значимые на данный момент отношения с американской администрацией, и у Путина есть деловые и вполне рабочие отношения с израильским руководством», — пояснил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что в планы Москвы явно не входило делать выбор в чью-либо пользу, ввиду этого президент России Владимир Путин крайне осторожно высказывался о конфликте Ирана и Израиля.
Тем временем член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил RT, что Израиль нарушил нормы международного права, убив иранских учёных.
«Израильская силовая операция против Ирана, включающая методичное персональное уничтожение в том числе иранских учёных, — это вопиющее нарушение норм международного права», — сказал депутат.Он считает, что Израиль с молчаливого согласия западных стран развернул войну с интеллектуальной составляющей ядерных программ Ирана.