В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» в ходе авиаудара по Бейруту

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Ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim.
«Осведомленный источник в Ливанезаявил агентству Tasnim, что ни один из лидеров "Хезболлах" не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля в Ливане», – сообщается в заявлении агентства.
Ранее стало известно, что целью атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Бейруте мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте.
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Александр Климов