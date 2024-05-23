Россия откроет посольства в трёх дружественных государствах

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Россия проводит подготовительные работы перед открытием посольств в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе приёма по случаю Дня Африки.
Министр подчеркнул, что в этих трёх африканских странах появятся полноценные дипломатические миссии.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова республиканца Майкла Маккола, который призвал разрешить украинской армии ударять вглубь России оружием американского производства. Она указала на адрес американского посольства в Москве и призвала разрешить ВСУ нанести по нему удар.
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Анастасия Чинкова